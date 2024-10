Super-meciul Gauff - Sabalenka din semifinale s-a încheiat după o revenire uimitoare

Jucătoarea americană Coco Gauff, locul 4 în ierarhia tenisului feminin, a avut-o ca adversară pe belarusa Arina Sabalenka, locul 2 mondial, în semifinalele turneului WTA 1.000 de la Wuhan (China), dotat cu premii totale de 3.221.715 dolari.

Sabalenka, câştigătoarea ultimelor două ediţii ale turneului de la Wuhan, a învins-o pe Gauff după un meci dramatic, scor 1-6, 6-4, 6-4.

Remarcabil e faptul bielorusa a întors soarta meciului de la scorul 6-1, 4-2 pentru Gauff.

Sabalenka va juca în finală cu învingătoarea duelului dintre chinezoaicele Qinwen Zheng (7 WTA) şi Xinyu Wang (51 WTA).

16-0 IN WUHAN 🐯

Two-time champ @SabalenkaA comes from a set down to defeat Gauff and reach her third #WuhanOpen final!! pic.twitter.com/9MJOOriRiu