Lidera mondială, eliminată după un meci de poveste. Finală americană la WTA Wuhan

Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff, nr. 3 mondial, a învins-o, sâmbătă, pe italianca Jasmine Paolini, nr. 8 mondial, cu 6-4, 6-3, și s-a calificat în finala WTA 1.000 de la Wuhan (China), dotat cu premii totale de 3.654.963 de dolari, informează AFP.

În ultimul act al competiției, Gauff va da piept cu conaționala Jessica Pegula (6 WTA), învingătoare în semifinala a doua, cu belarusa Arina Sabalenka (1 WTA). Pegula s-a impus cu 2-6, 6-4, 7-6, revenind miraculos de la 0-1 la seturi, dar și de la 5-2 pentru Sabalenka în setul decisiv.

Coco Gauff (21 ani) va încerca duminică să cucerească al treilea titlu din categoria WTA 1.000, cea mai importantă a turneelor din circuitul feminin după cele patru de Mare Șlem.

Laureată la Cincinnati în 2023 și Beijing în 2024, Gauff a pierdut cele două finale WTA 1.000 pe care le-a disputat în 2025, la Madrid și Roma.

Câștigătoarea ultimei ediții de la Roland Garros este condusă cu 4-2 de Pegula în meciurile directe.

