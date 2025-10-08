Zi neagră pentru românce la WTA Wuhan. Cu câți bani s-au ales Sorana și Jaqueline

Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian a învinsă de kazaha Elena Rîbakina, cu 6-4, 6-3, miercuri, în runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Wuhan (China), dotat cu premii totale de 3.654.963 de dolari.

Cristian (27 ani, 48 WTA) s-a înclinat după o oră și 23 de minute, în care Rîbakina (26 ani, 9 WTA) a reușit 10 ași, iar românca a comis 5 duble greșeli.

Rîbakina (26 ani, 9 WTA) are acum 3-1 în meciurile directe cu Cristian, după ce a câștigat cu 6-1, 6-0, în 2019, în optimi la București, și anul aceasta, în august, în turul al treilea la Montreal, cu 6-0, 7-6 (7/5). Cristian s-a impus în februarie 2022, în primul tur la Doha, cu 6-4, 6-3.

Jaqueline Cristian rămâne cu un cec de 23.450 de dolari și 65 de puncte WTA.

Tot miercuri, Sorana Cîrstea a fost întrecută în turul secund de chinezoaica Shuai Zhang, cu 6-4, 3-6, 6-4.

Rezultate de miercuri din turul al doilea:

Liudmila Samsonova (Rusia/N.16) - Sofia Kenin (SUA) 3-6, 6-3, 6-1

Iva Jovic (SUA) - Jessica Bouzas Maneiro (Spania) 6-4, 6-4

Katerina Siniakova (Cehia) - Maya Joint (Australia) 6-3, 6-1

Ekaterina Alexandrova (Rusia/N.9) - Ann Li (SUA) 7-6 (7/5), 6-2

Jessica Pegula (SUA/N.6) - Hailey Baptiste (SUA) 6-4, 4-6, 7-6 (8/6)

Magdalena Frech (Polonia) - Karolina Muchova (Cehia/N.12) 7-6 (7/1), 4-1 (abandon Muchova)

Coco Gauff (SUA/N.3) - Moyuka Uchijima (Japonia) 6-1, 6-0

Belinda Bencic (Elveția/N.13) - Elise Mertens (Belgia) (forfait Mertens)

Shuai Zhang (China) - Sorana Cîrstea (România) 6-4, 3-6, 6-4

Clara Tauson (Danemarca/N.10) - Antonia Ruzic (Croația) 6-4, 6-0

Arina Sabalenka (Belarus/N.1) - Rebecca Sramkova (Slovacia) 4-6, 6-3, 6-1

Linda Noskova (Cehia) - Naomi Osaka (Japonia/N.11) 7-6 (7/2), 6-3

Jasmine Paolini (Italia/N.7) - Yue Yuan (China) 3-6, 6-4, 6-3

Elena Rîbakina (Kazahstan/N.8) - Jaqueline Cristian (România) 6-4, 6-3

