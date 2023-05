Cele mai detestate rusoaice au jucat între ele la WTA Roma. Cine s-a calificat în optimi

Turneul WTA 1000 de la Roma a programat în turul trei duelul dintre cele mai detestate rusoaice din circuitul mondial, Veronika Kudermetova (12 WTA) și Anastasia Potapova (25 WTA).

Kudermetova s-a calificat în optimi, scor 7-5, 3-6, 6-1, după un meci de două ore și jumătate, urmând să evolueze cu Cori Gauff sau Marie Bouzkova.

Kudermetova a stârnit recent indignare după ce s-a aflat că e sponsorizată de o companie rusească apropiată de Vladimir Putin, în timp ce Anastasia Potapova n-a ezitat să se afișeze în public în tricoul echipei de fotbal favorite, Spartak Moscova.

De altfel, Potapova s-a contrat și cu fanii de la Foro Italico, în turul anterior, când a învins-o pe Elisabetta Cocciaretto, favorita publicului local. La finalul partidei, Potapova le-a făcut semn spectatorilor să stea liniștiți, fiind fluierată la scenă deschisă de spectatori.

Veronika Kudermetova is into the fourth round of the Internazionali BNL D'Italia with a 7-5, 3-6, 6-1 win over Anastasia Potapova!

High-quality battle and a great match for the fans in Grandstand Arena. Will face either Gauff or Bouzkova for a place in the quarterfinals. pic.twitter.com/DnjhxBohnm