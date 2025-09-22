Doar trei românce în Top 100 WTA. Cum arată clasamentul la vârf

Autor: Teodor Serban
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 12:47
217 citiri
Doar trei românce în Top 100 WTA. Cum arată clasamentul la vârf
Jaqueline Cristian FOTO X @BlinkBets

Clasamentul celor mai bune jucătoare de tenis din lume, dat publicității luni de WTA, a rămas nemodificat în partea sa superioară, belarusa Arina Sabalenka aflându-se în continuare în fotoliul de lider, urmată la mare distanță de poloneza Iga Swiatek, care a câștigat duminică turneul de la Seul, în timp ce pe poziția a treia se află americanca Coco Gauff.

Cea mai bine clasată jucătoare română este Jacqueline Cristian (locul 42), în timp ce Sorana Cîrstea se află pe locul 64, iar Elena-Gabriela Ruse pe 98.

La dublu, Sorana Cîrstea ocupă cea mai bună poziție (56), urmată de Elena-Gabriela Ruse (65), Monica Niculescu (78) și Jaqueline Cristian, care a făcut un salt de 35 de locuri și se află acum pe cea de-a 120-a poziție.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Arina Sabalenka (Belarus) 11.225 puncte

2 (2). Iga Swiatek (Polonia) 8.433

3 (3). Coco Gauff (SUA) 7.873

4 (4). Amanda Anisimova (SUA) 5.109

5 (5). Mirra Andreeva (Rusia) 4.793

6 (6). Madison Keys (SUA) 4.579

7 (4). Jessica Pegula (SUA) 4.383

8 (8). Jasmine Paolini (Italia) 4.006

9 (7). Qinwen Zheng (China) 4.003

10 (10). Elena Rîbakina (Kazahstan) 3.833

....................................................................

42 (41). Jaqueline Cristian 1.281

64 (66). Sorana Cîrstea 1.057

98 (95). Elena-Gabriela Ruse 755

113 (115). Irina-Camelia Begu 694

119 (120). Anca Todoni 660

...

Clasamentul WTA la dublu

1 (2). Katerina Siniakova (Cehia) 8.625 puncte

2 (1). Taylor Townsend (SUA) 8.460

3 (3). Erin Routliffe (Noua Zeelandă) 7.725

4 (4). Gabriela Dabrowski (Canada) 7.270

5 (5). Sara Errani (Italia) 7.195

5 (5). Jasmine Paolini (Italia) 7.195

7 (7). Veronika Kudermetova (Rusia) 6.360

8 (8). Jelena Ostapenko (Letonia) 5.643

9 (9). Elise Mertens (Belgia) 5.630

10 (10). Diana Șnaider (Rusia) 5.365

...........................................................

56 (56). Sorana Cîrstea 1.504

65 (62). Elena-Gabriela Ruse 1.298

78 (73). Monica Niculescu 1.094

120 (155). Jaqueline Cristian 613

Finală dramatică la WTA Seul. Ce-a făcut poloneza Swiatek, după ce a eliminat-o pe Sorana Cîrstea
Finală dramatică la WTA Seul. Ce-a făcut poloneza Swiatek, după ce a eliminat-o pe Sorana Cîrstea
Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek, numărul doi mondial, a câștigat turneul WTA 500 de la Seul, dotat cu premii totale de 1.064.510 dolari, în finala căreia a învins-o duminică cu...
Weekend de coșmar pentru liderul clasamentului din Formula 1. Ce-a pățit în cursa din Azerbaidjan VIDEO
Weekend de coșmar pentru liderul clasamentului din Formula 1. Ce-a pățit în cursa din Azerbaidjan VIDEO
Oscar Piastri, liderul clasamentului general din Formula 1, are parte de un weekend de coşmar la Baku. După ce a ieşit de pe pistă în Q3, sâmbătă, şi a fost retrogradat pe locul nouă...
#wta, #clasament, #romance, #Jaqueline Cristian, #Sorana Cirstea , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Rasturnare de situatie in cazul condamnarii lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpa
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Nota primita de Cristi Chivu dupa Inter - Sassuolo. Italienii au tras o concluzie clara

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Doar trei românce în Top 100 WTA. Cum arată clasamentul la vârf
  2. Continuă performanțele de excepție ale românilor la Campionatul Mondial de canotaj
  3. Operație extrem de complicată suferită de o gimnastă din România. Ajutorul oferit de Octavian Bellu
  4. Echipa națională: Lista convocărilor preliminare pentru meciurile cu Moldova și Austria din octombrie. Marea surpriză a lui Mircea Lucescu
  5. Gigi Becali vrea să scape de un jucător de națională: ”Cum l-am scos de acolo, cum la revedere”
  6. Răspunsul lui Pep Guardiola, acuzat că ”a parcat autocarul” în fața porții
  7. Ianis Hagi i-a uimit pe turci la primul meci ca titular. Nota primită de român
  8. Românul Popovici, pe locul 2 în Seria Mondială: ”O greșeală la care mă voi gândi foarte multă vreme de acum încolo”
  9. Restul Lumii, peste Europa. Cum s-a încheiat turneul inventat de Roger Federer
  10. Scandal mare la finalul partidei dintre Rapid și Hermannstadt: Dobre, în conflict cu suporterii