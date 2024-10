Finala sută la sută rusească din circuitul WTA s-a încheiat cu lacrimi VIDEO

Rusoaica Daria Kasatkina, cap de serie numărul 5, a câştigat, duminică, al doilea său titlu din acest sezon, WTA 500 Ningbo Open.

Kasatkina, numărul 11 mondial, a învins-o în finală pe compatrioata Mirra Andreeva, locul 19 WTA, scor 6-0, 4-6, 6-4. Kasatkina a avut nevoie de o oră şi 54 de minute pentru a o învinge pe Andreeva, în vârstă de 17 ani

Pentru Kasatkina este al optulea titlu WTA la simplu din carieră, al şaselea pe hard.

În schimb, puștoaica Mirra Andreeva a fost extrem de emoționată la festivitatea de premiere, izbucnind în plâns, consolată de adversara sa mai experimentată.

I still believe in the human kind!

What a unique moment between Kasatkina and Andreeva! ❤️🥺 pic.twitter.com/7XWWByvBsK