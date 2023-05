Prima semifinală de la WTA Madrid s-a încheiat cu o victorie fără drept de apel

Belarusa Arina Sabalenka, locul 2 WTA şi cap de serie 2, s-a calificat, joi, în finala turneului de categorie WTA 1000 Mutua Madrid Open.

Sabalenka a învins-o în semifinale pe sportiva elenă Maria Sakkari, numărul 9 mondial şi favorită 9, scor 6-4, 6-1, într-o oră şi 25 de minute.

În ultimul act, Sabalenka o va întâlni pe câştigătoarea semifinalei Iga Swiatek (Polonia, 1 WTA) – Veronika Kudermetova (Rusia, 13 WTA).

Arina Sabalenka a câştigat trofeul la Madrid în 2021.

Anul trecut, turneul a fost câştigat de Ons Jabeur, care nu a participat la actuala ediţie.

😃@SabalenkaA keeps things rolling in Madrid as she awaits the winner of Swiatek/Kudermetova in the final...#MMOPEN pic.twitter.com/6JTl3FHPQg