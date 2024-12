”Sânge pe mâinile voastre!” Proteste la primul meci al sezonului pentru noua elevă a lui Patrick Mouratoglou

Jucătoarea japoneză de tenis Naomi Osaka, fostă numărul unu mondial, a început sezonul 2025 cu o victorie în două seturi, 6-4, 6-4, în faţa israeliencei Lina Glushko, luni, în primul tur al turneului WTA 250 de la Auckland (Noua Zeelandă), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari.

Vedeta niponă a avut evoluţii oscilante de la revenirea sa în circuit, în ianuarie 2024, după ce a adus pe lume o fetiţă, Shai, în iulie 2023.

Aflată în prezent pe locul 57 în clasamentul WTA, Osaka a asigurat încă o dată, înaintea debutului său la Auckland, că flacăra victoriei arde în continuare în ea şi este încrezătoare în capacitatea sa de a reveni în vârf.

Naomi Osaka (27 ani), antrenată în prezent de Patrick Mouratoglou, o va înfrunta în turul următor pe austriaca Julia Grabher (locul 470 WTA), care a dispus cu 2-6, 6-3, 7-6 (9/7) de spaniola Leyre Romero Gormaz (158 WTA).

Meciul japonezei contra israeliencei a fost marcat de atmosfera tensionată din afara terenului. Presa internațională susține că mai mulți protestatari anti-Israel au strigat la un moment dat, în primul set, „Sânge, sânge, sânge pe mâinile voastre”.

