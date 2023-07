Cum a reacționat WTA după ce Republica Cehă le-a interzis pe rusoaice și pe bieloruse pe teritoriul țării lor

Turneul de la Praga începe luni şi era de aşteptat prezenţa câtorva jucătoare din Rusia şi Belarus, printre care rusoaica Evgeniya Rodina sau belarusa Aliaksandra Sasnovich, ca neutre, fără steag sau simbol naţional.

Însă guvernul a aprobat la sfârşitul lunii iunie o rezoluţie care interzice sportivilor din Rusia şi Belarus să concureze la evenimente pe teritoriul Cehiei, permiţând poliţiei să revoce vizele acestor persoane.

Directorul turneului, Miroslav Maly, a declarat că poliţia a împiedicat joi intrarea în ţară a unei participante la Praga Open, iar organizatorii au informat alţi cetăţeni ruşi şi belaruşi să nu se deplaseze la turneu în urma incidentului.

"A fost prima participantă care a sosit în Republica Cehă cu un paşaport rusesc", a declarat Maly, adăugând că aceasta a părăsit deja ţara.

WTA nu e mulțumită de decizia care s-a luat la PRaga. Într-o declarație, forul care conduce tenisul feminin a menționat:

"Regulile WTA prevăd că tuturor jucătoarelor trebuie să li se permită să concureze în circuitul WTA exclusiv pe bază de merit, fără discriminare. Vom continua să analizăm situația, deoarece trebuie luate în calcul toate aspectele importante din jurul acestor probleme geopolitice complexe".

WTA statement pertaining to athletes denied entry into Czech Republic:

The WTA emphatically condemns the war in Ukraine and the reprehensible actions of the Russian government. The WTA also continues to support the Tour’s Ukrainian athletes – as well as all WTA athletes – who…