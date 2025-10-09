S-a stabilit tabloul sferturilor de la Wuhan: record istoric stabilit de Gauff

S-a stabilit tabloul sferturilor de la Wuhan: record istoric stabilit de Gauff
Jucătoarea americană de tenis Coco Gauff (3 WTA, favorită nr. 3) s-a calificat joi în sferturile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Wuhan (China), dotat cu premii totale de 3.654.963 de dolari, după ce a trecut în optimi, în două seturi, 6-3, 6-2, de chinezoaica Shuai Zhang (142 WTA).

Gauff s-a impus după o partidă de doar o oră, ea reușind trei ași și făcând șase duble greșeli, chinezoaica având un as și comițând cinci duble greșeli.

Semifinalista de la Beijing din urmă cu câteva zile, Gauff, câștigătoare la Roland Garros în acest an și la US Open în 2023, o va avea ca adversară în runda următoare pe germanca Laura Siegemund (57 WTA).

Coco Gauff este prima jucătoare care reușește să ajungă în sferturile de finală la cinci turnee WTA 1000 consecutive desfășurate în China (Beijing 2023–2025 și Wuhan 2024–2025), de la introducerea acestui format în 2009. Un parcurs impresionant și sigur, notează Opta Ace, site specializat în statistica tenisului.

Rezultate de joi din optimile de finală:

Aryna Sabalenka (Belarus/N.1) - Liudmila Samsonova (Rusia/N.16) 6-3, 6-2

Elena Rybakina (Kazahstan/N.8) - Linda Noskova (Cehia) 6-3, 6-4

Katerina Siniakova (Cehia) - Iva Jovic (SUA) 7-5, 6-3

Jessica Pegula (SUA/N.6) - Ekaterina Alexandrova (Rusia/N.9) 7-5, 3-6, 6-3

Laura Siegemund (Germania) - Magdalena Frech (Polonia) 6-4, 7-6 (7/2)

Jasmine Paolini (Italia/N.7) - Clara Tauson (Danemarca/N.10) 3-6, 6-1, 3-1 (abandon Tauson)

Iga Swiatek (Polonia/N.2) - Belinda Bencic (Elveția/N.13) 7-6 (7/2), 6-4

Coco Gauff (SUA/N.3) - Shuai Zhang (China) 6-3, 6-2

Tabloul sferturilor de finală:

Sabalenka - Rybakina

Siniakova - Pegula

Siegemund - Gauff

Swiatek - Paolini

