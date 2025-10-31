Mesaje emoționante găsite după mai bine de 100 de ani pe o plajă din Australia. Doi soldați care plecau la război au lăsat scrisori într-o sticlă. "Bunicul nostru ne-a întins mâna din mormânt" VIDEO FOTO

Mesaje emoționante găsite după mai bine de 100 de ani pe o plajă din Australia FOTO X/@nypost

Mesaje într-o sticlă scrise de doi soldați australieni la câteva zile după începerea călătoriei lor pe câmpurile de luptă din Franța în timpul Primului Război Mondial au fost găsite mai bine de un secol mai târziu, pe coasta Australiei.

Familia Brown a găsit sticla marca Schweppes chiar deasupra liniei de plutire la plaja Wharton, lângă Esperance, în statul Australia de Vest, pe 9 octombrie, a declarat Deb Brown marți, relatează CNN.

Soțul ei, Peter, și fiica sa, Felicity, au făcut descoperirea în timpul uneia dintre expedițiile regulate ale familiei cu ATV-ul pentru a curăța plaja de gunoi.

„Facem multă curățenie pe plajele noastre și, prin urmare, nu am trece niciodată pe lângă o bucată de gunoi. Așa că această mică sticlă zăcea acolo așteptând să fie ridicată”, a spus Deb Brown.

În interiorul sticlei transparente și groase se aflau scrisori vesele scrise cu creionul de soldații Malcolm Neville, în vârstă de 27 de ani, și William Harley, în vârstă de 37 de ani, datate 15 august 1916.

Nava lor de transport trupe HMAT A70 Ballarat plecase din capitala statului Australia de Sud, Adelaide, spre est, pe 12 august a acelui an, în lunga călătorie spre cealaltă parte a lumii, unde soldații săi urmau să întărească Batalionul 48 de infanterie australian de pe Frontul de Vest al Europei.

Neville a fost ucis în acțiune un an mai târziu. Harley a fost rănit de două ori, dar a supraviețuit războiului, murind la Adelaide în 1934 din cauza unui cancer despre care familia sa spune că a fost cauzat de gazarea sa de către germani în tranșee.

Neville a cerut celui care a găsit sticla să-i livreze scrisoarea mamei sale, Robertina Neville, la Wilkawatt, acum un oraș fantomă virtual din Australia de Sud. Harley, a cărui mamă murise în 1916, era mulțumit ca cel care a găsit sticla să păstreze biletul.

Harley a scris „fie ca cel care l-a găsit să fie la fel de bine ca noi în prezent”.

Neville i-a scris mamei sale că „se distra de minune, mâncarea e foarte bună până acum, cu excepția unei mese pe care am îngropat-o în mare”.

Nava „se clătina și se rostogolea, dar suntem la fel de fericiți ca Larry”, a scris Neville, folosind un colocvialism australian acum decolorat, care înseamnă foarte fericiți.

Neville a scris că el și camarazii săi se aflau „Undeva pe mare”. Harley a scris că se aflau „Undeva în Golf”, referindu-se la Marele Golf Australian. Acesta este un golf enorm deschis care începe la est de Adelaide și se extinde până la Esperance, pe marginea de vest.

Deb Brown bănuiește că sticla nu a călătorit departe. Probabil că a petrecut mai mult de un secol pe țărm, îngropată în dunele de nisip. Eroziunea extinsă a dunelor cauzată de valuri uriașe de-a lungul plajei Wharton în ultimele luni a dislocat-o probabil.

Hârtia era udă, dar scrisul a rămas lizibil. Din acest motiv, Deb Brown a putut să anunțe rudele ambilor soldați despre descoperire.

Sticla „este în stare impecabilă. Nu are nicio creștere de scoici pe ea. Cred că, dacă ar fi fost pe mare sau dacă ar fi fost expusă atât de mult timp, hârtia s-ar fi dezintegrat din cauza soarelui. Nu am fi putut să o citim”, a spus ea.

Nepoata lui Harley, Ann Turner, a spus că familia ei a fost „absolut uimită” de descoperire.

„Pur și simplu nu ne vine să credem. Chiar pare un miracol și simțim cu adevărat că bunicul nostru ne-a întins mâna din mormânt”, a declarat Turner pentru Australian Broadcasting Corp.

Strănepotul lui Neville, Herbie Neville, a spus că familia sa a fost unită de această descoperire „incredibilă”.

„Se pare că a fost foarte fericit să meargă la război. Este atât de trist ce s-a întâmplat. Este atât de trist că și-a pierdut viața”, a spus Herbie Neville.

„Uau. Ce om era”, a adăugat strănepotul cu mândrie.

