Fiul unei foste legende de la Steaua, pe scena X Factor: „Te simţi ca şi cum nu se uită nimeni la tine”

Într-o atmosferă de susținere și încurajare, Eric Ogăraru, fiul fostului fotbalist George Ogăraru, va urca pe scena talent show-ului X Factor. Alături de întreaga sa familie, Eric își va împărtăși povestea și va încerca să impresioneze jurații cu talentul său muzical.

„E un moment extraordinar pentru el, mă bucur să îi fiu alături, văd în el pasiunea pentru muzică, aşa cum am avut eu pentru fotbal!”, a povestit George Ogăraru în culisele emisiunii.

Într-un interviu amuzant, fostul fotbalist a povestit și despre dorința sa ca Eric să-i urmeze cariera în sport. „Am avut o tentativă, la început, dar mi-a fost de ajuns un antrenament ca să îmi dau seama că abilităţile lui sunt pentru altceva!”, a spus George, zâmbind, recunoscând cu umor că fiul său are un drum propriu.

Un drum al muzicii, ales din dorința de independență

Eric Ogăraru nu a venit doar pentru a arăta talentul său, ci și pentru a demonstra că muzica este mai mult decât o pasiune, cu un entuziasm molipsitor.

„Nu am mai fost la tv, sper să mă bucur de moment şi să nu anticipez în niciun fel cum va fi, pentru a reuşi să transmit cât mai mult!”. Povestea sa este una de adaptare și curaj, începută de la vârsta de 16 ani.

„M-am mutat foarte mult de-a lungul timpului, pentru că tata a jucat în multe locuri. Am locuit în Olanda, de două ori, în Elveţia câţiva ani şi la un moment dat am zis: gata, nu mai pot, vreau să rămân undeva, să văd şi eu cum este să nu îţi mai pierzi prietenii odată la 2 ani. Aşa am venit la Iaşi, voiam să fiu independent, să fac ce îmi doresc, adică multă muzică!”, a explicat Eric.

Această decizie de a se stabili într-un singur loc a fost un pas important în evoluția sa personală și artistică, iar acum, pe scena X Factor, vrea să își arate adevăratul potențial.

Un debut pe scenă și un timbru de „titular”

Emoțiile sunt mari pentru Eric, care și-a împărtășit și experiențele din trecut. „Am cântat şi pe stradă. Te simţi ca şi cum nu se uită nimeni la tine şi, în acelaşi timp, se uită toată lumea la tine!”, a povestit el, aducând în discuție momentele în care și-a exersat talentul în fața publicului, dar și cum fiecare pas făcut până acum l-a adus mai aproape de scopul său: muzica.

Cum va reacționa juriul la povestea și prestația lui? Și ce îl va face pe Marius Moga să exclame „Timbrul tău este de titular, nu de rezervă!”? Răspunsurile vor fi aflate în cel mai nou episod X Factor, care va fi difuzat duminică, la 20:00, pe Antena 1.

