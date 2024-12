Când începe noul sezon „X Factor”, cine sunt jurații și prezentatorii show-ului care îi face concurență emisiunii „Vocea România” VIDEO

„Noul X Factor - Trăiește-ți muzica!, show-ul fenomen care urmează să apară la Antena 1, anunță schimbare de vieți și revine cu un nou sezon plin de surprize. Jurații emisiunii au făcut și primele declarații cu privire la noul sezon de la Antena 1.

Jurații show-ului Delia, Puya, Marius Moga şi Ştefan Bănică au încheiat filmarea etapei audiţiilor şi dezvăluie cum au simţit ei acest punct al competiţiei. Prezentatori ai emisiunii vor fi Adelina Chivu și Mihai Morar.

Cine sunt concurenţii dornici să dea visurilor lor o șansă în lumina reflectoarelor şi ce poveşti aduc aceştia pe scena talent show-ului, telespectatorii vor putea afla urmărind noul X Factor la Antena 1.

Într-un decor cu totul şi cu totul nou, absolut spectaculos, concurenţii s-au prezentat în faţa juriului în noul sezon, deopotrivă emoţionaţi și dornici să convingă că au toate ingredientele unui superstar.

„Am încercat să îmi ascult mai mult inima şi mai puţin urechile, cu care oricum nu mai aud aşa bine de la atâta hip hop dat la maximum.

Chiar dacă uneori nu am fost în asentimentul colegilor mei, pot spune cu mâna pe inimă că am votat doar aşa cum am crezut eu că e mai bine! Dacă l-am ales pe cel mai bun, nu ştiu.

Ştiu doar că eu, Delia, Marius şi Ştefan suntem patru personalităţi diferite, cu background-uri diferite, ascultăm genuri muzicale diferite, dar avem un scop comun: să-l găsim pe următorul artist de succes din România! Doamne, ajută şi succes tuturor celor care au trecut în faza următoare! Ne vedem duminica, la Antena 1!”, dezvăluie Puya, artistul aflat pentru prima oară în postura de jurat al unui talent show.

La rândul lui, Marius Moga spune că „noul X Factor promite! Am alături niște muzicieni incredibili la masa juriului – Delia, Puya și Ștefan Bănică – fiecare cu un vibe și o experiență care adaugă ceva special acestei competiții.

Concurenții au fost o surpriză plăcută: diversitate de stiluri muzicale, energie și, uneori, povești care te lasă fără cuvinte. Eu am fost mai pretențios cu „DA”-urile, pentru că vreau să văd adevărați gladiatori ai talentului în etapele următoare.

Cred că publicul va avea parte de un show care o să ridice ștacheta pentru toate sezoanele viitoare.

„Pentru mine, X Factor înseamnă Bucurie, întâi de toate! Pentru că eu cu asta asociez muzica! M-am bucurat tare să descopăr în acest sezon foarte mulţi concurenţi talentaţi, siguri pe ei, capabili să transmită emoţie pe scenă, oameni cu poveşti wow!

Ne-am simţit cu toţii minunat la audiţii, este un sezon senzaţional, vocile sunt mai bune ca oricând, oamenii sunt extrem de talentaţi şi foarte originali, iar asta e ceva ce cu greu mai găseşti. Un lucru e cert: ne va fi greu să alegem concurenţii alături de care să mergem în etapa următoare!”, a spus și Delia.

Prima etapă a show-ului „X Factor”, surpriză şi pentru juratul Ştefan Bănică.

„Am pornit la drum cu dorinţa de a găsi concurenţi talentaţi, pe care spectatorul să-i urmărească din stadiul audiţiilor şi evoluând până în marea finală. Pe mine unul mă interesează să întâlnesc oameni pasionaţi, implicaţi în muzică şi cât mai autentici, cărora să le pun la dispoziţie experienţa mea artistică.

Şi, slavă Domnului, am întâlnit din plin în acest sezon. X Factor a dat, de-a lungul timpului, nume cunoscute în show-biz-ul românesc şi ne dorim ca asta să se întâmple şi în acest sezon. Mai ales că noi, la X Factor, nu jurizăm doar vocea, ci şi atitudinea scenică, puterea concurentului de a transmite emoţie, carisma lui, care întotdeauna va face diferenţa, după părerea mea.

Telespectatorii au toate motivele să urmărească show-ul pentru diversitatea momentelor, a stilurilor muzicale, a poveştilor concurenţilor şi, bineînţeles, a imprevizibilului care se naşte inevitabil într-un concurs de acest gen”.

