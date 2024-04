Minunea de la Leverkusen continuă: meciul cu numărul 40 fără eșec a adus calificarea în finala Cupei

Echipa germană Bayer Leverkusen a învins miercuri seara, pe teren propriu, scor 4-0, formaţia Fortuna Dusseldorf, şi s-a calificat în finala competiţiei.

Bayer Leverkusen şi antrenorul Xabi Alonso continuă parcursul incredibil din acest sezon (echipa e neînvinsă după 40 de meciuri) şi s-a calificat în finala Cupei Germaniei după o victorie clară în faţa divizionarei secunde Fortuna Dusseldorf.

Bayer a deschis scorul rapid, Jeremie Frimpong înscriind în minutul 7. Amine Adli a făcut 2-0 în minutul 20, iar Florian Wirtz a marcat şi el, un sfert de oră mai târziu. Tot Wirtz a dus avantajul gazdelor la patru goluri, în minutul 60, din penalti, stabilind rezultatul final.

În finala Cupei Germaniei, la Berlin, în 25 mai, Bayer Leverkusen se va lupta cu FC Kaiserslautern.

Thank you for your support so far this season! We will see you in BERLIN! 🙏🏆#B04F95 | #Bayer04 #DFBPokal #ForOurDream pic.twitter.com/wNloJlgXPt