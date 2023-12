Decizia luată de FC Barcelona în privința lui Xavi, după ultimele rezultate ale echipei

Xavi are probleme la Barcelona FOTO facebook

Consiliul de administraţie al clubului de fotbal FC Barcelona are "încredere totală" în antrenorul Xavi Hernandez, a declarat luni, pentru EFE, preşedintele campioanei Spaniei, Joan Laporta, citat de presa internaţională.

"Are toată încrederea noastră şi o merită. Când îi arăţi unui om încredere, el dă tot ce are mai bun. Încrederea pe care o avem în Xavi este totală. Pe lângă cunoştinţele sale, este un mare antrenor, dar are şi calitatea de a fi un om rezistent, care îşi protejează jucătorii, ceea ce spune multe în favoarea lui Xavi", a afirmat Laporta.

Oficialul Barcei a amintit că Xavi s-a confruntat în acest sezon cu un număr mare de jucători accidentaţi.

În weekend, după meciul Valencia - FC Barcelona (1-1), din La Liga, directorul sportiv al grupării catalane, Deco, a menţionat recenta prelungire a contractului tehnicianului în vârstă de 43 de ani.

Barca este pe locul 3 în campionat, cu 35 de puncte după 17 etape, la 7 puncte de liderul Real Madrid şi la 6 puncte de ocupanta locului 2, Girona, ce are un meci mai puţin disputat. Formaţia lui Xavi nu a obţinut nicio victorie în ultimele trei meciuri în toate competiţiile.

