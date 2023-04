Selecționerul naționalei, înaintea meciului decisiv pentru calificarea la Euro: ”Noi suntem mai buni ca cine azi?”

Selecţionerul echipei naţionale de handbal masculin a României, Xavier Pascual, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că jucătorii săi merită să obţină calificarea la Campionatul European din 2024, dar a subliniat că Austria, adversara din partida de miercuri, este mai valoroasă.

"Austria este o echipă foarte bună, mai bună decât noi, de aceea are şi opt puncte în această campanie de calificare. Pentru noi e un meci foarte important pentru că în cazul unei victorii ne calificăm la Campionatul European. Dar meciul este foarte complicat. Noi ne-am pregătit bine, însă e sport, o echipă câştigă, alta pierde. Iar noi încercăm să facem totul pentru a câştiga. Eu am învăţat că aici (n.r. - în România) toată lumea vorbeşte înainte şi se gândeşte că se poate, că nu se poate... Nu, nu... jucăm meciul şi după vedem ce se poate. Eu cred însă că jucătorii noştri merită această calificare. Ei merită, dar e altceva dacă pot câştiga sau nu meciul. Austria e mai bună ca noi. Şi dacă pierdem cu Austria noi ne pregătim pentru meciul următor. O vom lua pas cu pas", a afirmat tehnicianul spaniol.

Acesta a subliniat că nu îl interesează faptul că Austria este deja calificată şi ar putea folosi alţi jucători în partida de miercuri, ci doar ca echipa să aplice tactica stabilită pentru a câştiga şi a obţine astfel calificarea.

"Pe mine nu mă interesează de Austria că e calificată. Ce face Austria este problema antrenorului ei. Poate juca mâine cu un jucător sau altul, dar e problema lor. Mie nu-mi pasă de ce face Austria, pentru că nu pot să controlez. Mie îmi pasă de echipa mea, de jucătorii noştri, să fie concentraţi şi să joace în teren ce am antrenat. Pentru că dacă aplicăm planul avem posibilitatea de a câştiga meciul. Presiune există şi bine. Cu presiune se poate câştiga. Presiunea este un privilegiu", a precizat selecţionerul.

Xavier Pascual este de părere că handbalul românesc a fost în trecut cel mai important din Europa, dar a menţionat că realitatea de azi este foarte diferită.

"Nu ne gândim să luăm o revanşă mâine după ce am pierdut cu Feroe. Feroe a jucat mai bine ca noi. Noi avem nivelul celor de la Feroe? Jucătorii lor în sezonul viitor vor juca în Bundesliga. Câţi jucători avem noi în Bundesliga? Niciunul. Şi atunci asta este realitatea noastră. Iar realitatea este că am câştigat aici cu Feroe şi am pierdut acolo. Noi suntem în urna a 3-a, a 4-a de fiecare dată la tragerea la sorţi, asta e realitatea noastră. Nu ce făceam acum 30 de ani sau 50 de ani. Iar noi lucrăm ca să schimbăm realitatea de azi. E foarte importantă istoria pentru România, cu siguranţă. Handbalul românesc a fost... a fost, nu este... cel mai important din Europa. Dar a fost! Şi ce se întâmplă acum trebuie să schimbăm. Poate câştiga Feroe cu România? Da! Kosovo? Da! Macedonia de Nord? Da! Asta e realitatea noastră de azi. Noi suntem mai buni ca cine azi? Ăsta e un proces de schimbare şi nu un proces de o zi, ci de lungă durată. Dacă noi ne calificăm la Campionatul European dispar problemele handbalului românesc? Nu! Dacă nu ne calificăm la fel, problemele sunt acolo. Evident că obiectivul nostru e calificarea, dar problema este aceeaşi", a explicat el.

Întrebat dacă rămâne la conducerea echipei naţională a României chiar dacă nu reuşeşte să obţină calificarea la EURO 2024, Pascual a răspuns: "Un antrenor nu ştie ce va face mâine. Dacă se pierde un meci, nu e o problemă ce face antrenorul. Problema acum este să încercăm să câştigăm. Nu antrenorul e problema acum".

Echipa naţională de handbal masculin a României întâlneşte selecţionata Austriei, miercuri, de la ora 17:30, în Sala Dinamo din Capitală, în penultimul său meci din grupa a 4-a a preliminariilor EHF EURO 2024 din Germania.