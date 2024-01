Victorie dramatică pentru Barcelona. Xavi, cuvinte grele la adresa unui jucător

Formaţia FC Barcelona a învins, joi, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Las Palmas, în ultimul meci al etapei a IX-a a campionatului Spaniei. În urma acestei victorii, FC Barcelona revine pe locul trei în clasament.

Catalanii au avut de suferit pentru această victorie, după ce fostul lor jucător, Munir El-Haddad, a deschis scorul în minutul 12.

FC Barcelona a revenit după pauză, când Ferran Torres a egalat în minutul 55.

Golul victoriei a fost adus de Ilkay Gundogan, care a transformat un penalti acordat în minutul 90+3.

În clasament, FC Barcelona a revenit pe locul 3, cu 41 de puncte, în timp ce Las Palmas este pe 10, cu 25 de puncte.

Lider este Real Madrid, cu 48 de puncte, acelaşi număr de puncte cu Girona, ocupanta poziţiei secunde.

Jurnaliștii spanioli scriu că Xavi s-a răstit la Rapinha, propriul jucător, și a folosit cuvinte grele la adresa acestuia.

”Sunt aproape de Xavi și el i-a dat instrucțiuni lui Raphinha, după un ofsaid al jucătorului, dar și foarte multe insulte și reproșuri pe care nu le pot reproduce din respect”, a spus comentatorul.

🎙️Sky Sport commentator: "I am close to Xavi and he gave instructions to Raphinha following an offside by the player, as well as numerous insults and reprimands which I cannot repeat out of respect... Raphinha responded: 'I can't do anything else'. pic.twitter.com/OVA79kceTX