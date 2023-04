Xavi, devastat după înfrângerea la scor cu Real Madrid. Ce le-a spus fotbaliștilor Barcelonei

Real Madrid a întors soarta semifinalei cu FC Barcelona, după ce s-a impus cu 4-0 în returul cu FC Barcelona.

Înfrângerea de proporții a catalanilor l-a supărat pe antrenorul lor, Xavi Hernandez, care a recunoscut superioritatea adversarei, dar consideră rezultatul mincinos.

"Când fotbalul este atât de egal, trebuie să profiți de momente. Noi n-am făcut-o în prima repriză și ei au făcut-o în a doua. Au fost superiori, nu e o scuză că ne-au lipsit jucători. E o înfrângere rușinoasă, greu de digerat. Al doilea gol ne-a costat foarte mult. Apo a venit acel penalty-ul și totul s-a dus. Detaliile au făcut diferența. Nu am profitat de momentele noastre și, așa cum am spus la conferința de presă, Real Madrid era în continuare favorită. Ei sunt campionii Europei, o echipă grozavă.

Doare, pentru că am concurat până la final. În prima parte am fost foarte buni, dar asta am spus, fotbalul sunt momente și nu profităm de ele.Am jucat mult mai bine decât spune rezultatul. Mesajul meu pentru jucători e că anul trecut am câștigat în fața lor cu 4-0 și nu am luat niciun trofeu. Anul acesta am pierdut cu 4-0 și putem cuceri La Liga și am câștigat deja Supercupa Spaniei", a declarat Xavi, după meci.

FC Barcelona este lider în La Liga, cu 12 puncte avans față de a doua clasată Real Madrid, cu 11 etape înainte de final.