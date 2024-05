Xbox Games Showcase: Noi anunțuri pentru Call of Duty și Doom

Se pare că nu doar Call of Duty: Black Ops 6 va fi în centrul atenției la Xbox Games Showcase, prezentarea programată pe 9 iunie, unde Microsoft va dezvălui noutățile pentru a doua parte a anului în materie de gaming. Noul titlu din seria Doom ar putea, de asemenea, să aibă parte de un anunț important, inclusiv o dată oficială de lansare.

Dezvoltatorul id Software, împreună cu Bethesda Softworks, lucrează la noul joc Doom de cel puțin patru ani. Potrivit leaker-ului Tom Henderson, noul titlu s-ar numi Doom: The Dark Ages și îl va transporta pe Doom Slayer înapoi în timp, schimbând decorul de la gothic sci-fi la cavaleri și armuri medievale.

Anterior, jocul era cunoscut sub numele de Doom Year Zero, însă se pare că titlul final va fi Doom: The Dark Ages. Munca la acest nou titlu a început la scurt timp după finalizarea Doom Eternal, iar surse din industrie au confirmat tematica medievală a jocului.

Doom rămâne o serie extrem de populară, generând în 2020 venituri de 450 de milioane de dolari pentru id Software și Bethesda. Un nou titlu în serie ar fi, fără îndoială, un motiv de mare entuziasm pentru fani. Potențiala includere a acestui nou joc în Game Pass, alături de cel mai nou joc din seria Call of Duty și alte lansări viitoare de la Xbox, va fi un motiv suplimentar pentru Microsoft să își promoveze serviciul de game streaming.

Pe lângă aceste anunțuri, fanii se așteaptă ca Xbox Games Showcase să ofere o imagine de ansamblu asupra strategiilor și noutăților Microsoft pentru restul anului, consolidându-și poziția pe piața jocurilor video.