Jennifer Zeng, o scriitoare și activistă pentru drepturile omului, persecutată în China, a relatat că președintele chinez Xi Jinping ar fi suferit un accident vascular cerebral.

Autoare cărții „A Story of Evidence: One Chinese Woman's Struggle for Freedom” a remarcat că Jinping ar fi suferit un accident vascular cerebral chiar la a treia sesiune plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist din China.

Autoritățile chineze nu au comentat încă aceste informații. Xi Jinping a împlinit 71 de ani pe 15 iunie.

Se știe că din 2018, Parlamentul chinez a abolit limitele mandatului pentru președinte, astfel încât Jinping să poată conduce țara pe viață. Așa că, la 10 martie 2023 a fost ales pentru a treia oară în funcția de secretar general al Partidului Comunist Chinez și președinte al Consiliului Militar Central al Republicii Populare Chineze.

Jennifer Zeng este o activistă pentru drepturile omului și scriitoare, care a fost supusă represiunii în China pentru practicile și exercițiile ei de meditație Falun Gong (o învățătură care promovează onestitatea și compasiunea, similar cu yoga).

În mod interesant, Falun Gong a fost practicat pe scară largă în China de milioane de oameni până în 1999, fondatorul lor, Li Hongzhi, a ținut în mod repetat prelegeri membrilor guvernului, la invitația oficialilor înșiși.

Apoi, Partidul Comunist a decis că Falun Gong este prea popular și a contrazis principiile sale, Li Hongzhi a emigrat în Statele Unite, iar Jennifer Zeng a fost închisă și torturată.

