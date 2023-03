Xi Jinping l-a invitat pe Putin în China. Mesajul care indică întărirea legăturilor între cele două puteri autocratice VIDEO

Preşedintele Chinei, Xi Jinping, s-a întâlnit marți, 21 martie, în a doua zi a vizitei sale de stat de trei zile în Rusia, cu premierul Mihail Mişustin, relatează AFP.

Beijingul va continua să facă din relaţiile Chinei cu Rusia ”o prioritate”, a declarat Xi Jinping.

Cele două ţări sunt ”mari puteri vecine” şi ”parteneri strategici”, a subliniat el.

1/4 The main statement of Xi Jinping at a meeting with Mikhail Mishustin:

the chairman of the People's Republic of China said that he invited Putin to visit China this year, and the prime minister of the Russian Federation is also waiting for him as soon as possible; pic.twitter.com/GHGN3ZZ62j