Xi Jinping susține că UE și China trebuie să-și consolideze „coordonarea strategică” și „să rămână partenere” FOTO/VIDEO

Xi Jinping, preşedintele chinez a pledat luni, 6 mai, la Paris, ca ţara sa şi Uniunea Europeană să-şi consolideze coordonarea strategică şi să rămână partenere, în pofida diferendurilor multiple, de la comerţ la Ucraina, relatează AFP.

Şeful de stat chinez a făcut aceste declaraţii la începutul unei întâlniri trilaterale la Palatul Elysée cu preşedintele francez Emmanuel Macron şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„În calitate de puteri mondiale importante, China şi UE trebuie să rămână partenere, să continue dialogul şi cooperarea, să aprofundeze comunicarea strategică, să întărească încrederea reciprocă strategică, să-şi consolideze consensul strategic şi să treacă la o coordonare strategică”, le-a spus Xi Jinping interlocutorilor săi.

EU-China relations can be the game changer, since the US is determined to view China as an enemy. pic.twitter.com/FJukqagZna

El a pledat ca acest lucru să se producă de „o manieră care să promoveze dezvoltarea sănătoasă a relaţiilor China-UE şi să aducă în permanenţă noi contribuţii la pace şi dezvoltare în lume”, a adăugat el.

#BREAKING : We hope that China-France relations and China-EU relations will promote mutual development. - President of China, Xi Jinping pic.twitter.com/iFNiaJY50G

UE consideră oficial China un stat partener, dar şi un concurent şi un rival sistemic, notează AFP.

Relaţiile între Beijing şi Bruxelles s-au tensionat şi mai mult odată cu declanşarea, în 2023, de către Uniunea Europeană, a unei anchete asupra subvenţiilor chineze pentru maşinile electrice.

On the morning of May 6, local time, President Xi Jinping arrived at the Elysée Palace by car. French President Macron warmly greeted him and shook hands for a group photo. #xijinping pic.twitter.com/5h8OLIxOF1

În plus, China a fost criticată de occidentali şi în speciali de europeni pentru poziţia în dosarul ucrainean. Chiar dacă face apel la respectarea integrităţii teritoriale a tuturor ţărilor, inclusiv a Ucrainei, ea nu a condamnat niciodată public Rusia.

Chiar dacă aceste diferende rămân, Beijingul percepe în general Bruxellesul drept un partener mai stabil şi mai previzibil decât SUA, care şi-au înmulţit în ultimii ani restricţiile comerciale şi declaraţiile ostile faţă de China.

Xi Jinping: "Both China and France value independence as two major countries... Let us join hands together on this new journey toward greater progress in China-France relations to the benefit of our two countries and the world!"

France is an imperialist and capitalist country… pic.twitter.com/TOVEei1EyB