Xi Jinping, primit călduros la Budapesta. Oamenii au fluturat steagurile Chinei și Ungariei în drumul său spre hotel FOTO/VIDEO

Xi Jinping, preşedintele Chinei, se întâlnește joi, 9 mai, cu premierul ungar Viktor Orban, cu care va discuta despre războiul din Ucraina şi proiecte de infrastructură, în cea de-a treia escală a primului său turneu european din ultimii cinci ani, relatează Reuters.

Preşedintele Chinei a fost primit călduros miercuri seara în capitala Ungariei, o ţară care îi este un partener important în materie de comerţ şi investiţii, în contrast cu alte ţări din UE care iau în considerare diversificarea faţă de China şi devin mai puţin dependente de a doua economie mondială.

Xi a „dezvoltat prietenii profunde” cu politicienii maghiari, iar Ungaria a fost „ţinta numărul unu în regiunea Europei central-estice pentru investiţiile chineze”, a scris miercuri

cotidianul pro-guvernamental Magyar Nemzet.

Xi Jinping a sosit în Ungaria după ce a vizitat Franţa şi Serbia. La Paris, preşedintele Emmanuel Macron şi şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au făcut presiuni pentru ca Beijingul să asigure un comerţ mai echilibrat cu Europa şi să îşi folosească influenţa asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

People wave national flags to welcome Xi Jinping in Budapest

Chinese President Xi Jinping arrived in Hungarian capital Budapest on Wednesday for a state visit. On the way from the airport to his hotel, people warmly welcomed him by waving Chinese and Hungarian national flags.… pic.twitter.com/IrcsbSKDmA