Întâlnire cu mize uriașe. Xi Jinping și Donald Trump, față în față în Coreea de Sud

Președintele chinez Xi Jinping se va întâlni joi, 30 octombrie, în Coreea de Sud, cu omologul său american, Donald Trump, în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC). Anunțul, făcut miercuri de Ministerul chinez de Externe, confirmă pentru prima dată organizarea acestei întrevederi, într-un moment în care relațiile dintre cele două mari puteri sunt marcate de dispute comerciale și neîncredere strategică.

Ministerul chinez de Externe a precizat că cei doi lideri vor discuta despre „relațiile bilaterale și probleme de interes comun”. Beijingul nu a oferit alte detalii privind conținutul discuțiilor, însă tema comerțului și a tarifelor vamale este așteptată să domine întâlnirea.

Trump, în Coreea de Sud înaintea summitului cu Xi

Donald Trump a ajuns miercuri în Coreea de Sud, ultima oprire dintr-un turneu asiatic care a inclus Japonia și Malaezia. Vizita are loc în contextul reluării tensiunilor în regiune, după ce Coreea de Nord a testat o rachetă de croazieră cu capacitate nucleară.

„Relația cu China este foarte bună. Așadar, cred că vom avea un rezultat foarte bun pentru țara noastră și pentru lume, de fapt”, a spus Trump la bordul Air Force One, în drum spre orașul Gyeongju. El a sugerat că Washingtonul ar putea reduce tarifele asupra produselor chinezești dacă Beijingul acceptă să limiteze exporturile de precursori chimici folosiți în fabricarea fentanilului.

Președintele american a fost întâmpinat în orașul portuar Busan, unde a fost primit pe covorul roșu, în timp ce orchestra oficială interpreta melodia „YMCA” – un detaliu colorat, prezent la numeroasele sale apariții publice. De acolo, Trump s-a deplasat cu elicopterul spre Gyeongju, pentru o serie de întâlniri cu președintele sud-coreean Lee Jae Myung.

Negocieri economice complicate cu Seulul

Pe agenda discuțiilor de miercuri s-au aflat și negocierile comerciale dintre SUA și Coreea de Sud, aflate într-un impas. În vară, cele două țări anunțaseră un acord preliminar prin care Seulul se angaja să investească 350 de miliarde de dolari în Statele Unite, în schimbul evitării unor tarife punitive. Structura acestor investiții nu a fost însă finalizată, iar oficialii sud-coreeni au declarat că „progresul este limitat”.

Trump a cerut aliaților să contribuie mai mult la cheltuielile de apărare, în timp ce Seulul a solicitat modificarea legislației americane privind imigrația, pentru a permite angajarea de muncitori sud-coreeni în fabricile din SUA.

Biroul președintelui Lee a anunțat că liderii celor două țări vor aborda teme legate de comerț, investiții și stabilitatea în Peninsula Coreeană. În paralel, Trump a reiterat ideea unei posibile întrevederi cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, însă Phenianul nu a oferit niciun răspuns.

Taiwanul și tensiunile comerciale, pe masa discuțiilor

Întâlnirea de joi dintre Trump și Xi are loc în contextul reluării contactelor directe între Washington și Beijing, după luni de declarații contradictorii și sancțiuni comerciale. Negociatorii celor două țări au convenit recent asupra unui cadru provizoriu care ar putea duce la suspendarea unor tarife și la relaxarea controalelor asupra exporturilor chineze de pământuri rare – materiale esențiale pentru industria tehnologică.

Piețele financiare au reacționat pozitiv la aceste semnale, însă analiștii avertizează că divergențele privind Taiwanul rămân un obstacol major.

Ministrul de externe al Taiwanului, Lin Chia-lung, a declarat că nu se teme de o „abandonare” a insulei în cadrul discuțiilor Trump–Xi, adăugând că Taipeiul „are încredere în angajamentele americane”. Trump, întrebat despre subiect, a spus doar că „nu știe dacă Taiwanul va fi discutat”, deși a menționat anterior că Xi Jinping i-ar fi transmis că nu va lansa o invazie în timpul administrației sale.

