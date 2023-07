Sex-simbolul brazilian Xuxa a oferit detalii intime despre relația cu Pele. Ea a mai fost iubita lui Aryton Senna și l-a "vrăjit" pe Michael Jackson

Maria da Graça Meneghel, cunoscută cu numele de Xuxa, a lansat un documentar despre viața și cariera ei - Xuxa, O Documentário.

Ajunsă la 60 de ani, Xuxa a fost un adevărat sex-simbol al Braziliei, fiind prima dată cunoscută ca model. A avut apoi un succes enorm cu emisiunile pentru copii, a fost actriță și cântăreață și era în mare vogă în anii 80 și 90.

Xuxa a oferit detalii intime despre relația pe care a avut-o cu Pele, pe vremea când avea doar 17 ani, iar legenda fotbalului se apropia de 40 de ani.

"Ne-am cunoscut atunci când am pozat pentru coperta unei reviste. Eram patru modele și el. Dintre toate, pe mine m-a invitat la cină.

Aveam 17 ani și făcusem o singură dată sex, în mașină, nu a fost ce trebuie, dar eram disperată să scap de virginitate. Pozam în lenjerii sexy la vremea aceea, dar nu știam ce înseamnă asta.

Cu Pele am învățat ce înseamnă sexul, a fost primul bărbat cu care am făcut sex așa cum trebuie să faci. Am avut o relație colorată, cum îi plăcea lui să spună. Adică el mai avea și alte relații în acest timp. Îmi spunea că femeile îl curtează, dar atunci când face sex cu ele se gândește la mine", a spus ea.

Xuxa a stat 6 ani cu Pele, a mai avut o relație îndelungată cu pilotul brazilian Ayrton Senna, iar în 2012 a dezvăluit că Michael Jackson a invitat-o la ranch-ul lui din Neverland. De asemenea, agentul lui Michael a întrebat-o dacă ia în considerare să îi poarte copilul.

