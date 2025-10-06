Faza 16 a pre-vânzării XYZVerse se apropie de epuizare cu 15 milioane de dolari strânși — Investitorii o consideră următorul moment PEPE

Entuziasmul crescând al susținătorilor aduce comparații cu lansările de succes ale memecoin-urilor consacrate. Progresul rapid al strângerii de fonduri și buzz-ul tot mai mare i-au făcut pe mulți să se întrebe dacă acest nou venit ar putea aduce câștiguri spectaculoase. Entuziaștii urmăresc cu atenție ce se va întâmpla pe măsură ce această etapă se apropie de final.

PEPE sare în top: moneda-broască ce zguduie cripto

PEPE este un token nou pe Ethereum care îl omagiază pe Pepe the Frog, desenul animat răspândit pe forumuri la începutul anilor 2000. Oferta sa se reduce în timp prin arderi, ceea ce îl face deflaționist. Nu există taxe de tranzacționare și nici promisiuni mari; este pur și simplu distracție memetică. În primăvara lui 2023, broasca a sărit puternic, ducând capitalizarea la un vârf de 1,6 miliarde de dolari. Primii cumpărători s-au trezit milionari, iar un val de memecoin-uri create rapid a urmat, crescând și prăbușindu-se în câteva zile.

Acum, echipa vizează piețe mai mari. Prima fază a adus listarea pe site-uri de preț și trenduri pe Twitter. Urmează listări pe și mai multe exchange-uri, culminând cu o îndrăzneață „cucerire memetică” pe platforme de top. Codul simplu, taxele reduse și oferta în scădere amintesc de începuturile Dogecoin și Shiba, dar broasca aduce un vibe mai proaspăt. Cu halving-ul Bitcoin la orizont, traderii caută povești captivante care pot exploda într-un nou bull run. Dacă febra memecoin revine, brandul clar și comunitatea loială a lui PEPE i-ar putea aduce un nou salt major.

XYZVerse setează o nouă tendință: ar putea fi următorul memecoin 50X?

Buzz-ul din jurul XYZVerse este real. Ca primul memecoin dedicat sportului, proiectul țintește să bată recorduri în spațiul cripto, vizând o creștere de 50X la lansare.

Presale-ul actual oferă investitorilor timpurii șansa de a obține $XYZ la un preț mult mai mic decât cel estimat pentru listare.

Mai mult decât un simplu memecoin

Spre deosebire de majoritatea memecoin-urilor care urmează trenduri fără substanță, XYZVerse impune o nouă tendință, îmbinând energia sportului cu viralitatea culturii meme. Iar rezultatele se văd: presale-ul se mișcă rapid, iar primii cumpărători blochează tokenuri la o fracțiune din valoarea pe care mulți cred că o va avea în viitor.

În prezent, XYZVerse este încă în faza de presale, dar cererea este ridicată. Prețul a crescut deja de la $0,0001 în Stage 1 la $0,0055 în Stage 17, cu peste 15 milioane de dolari deja strânși. Cei care au intrat devreme au beneficiat de discounturi consistente, iar cu o țintă de listare la $0,1, aceste cifre atrag și mai multă atenție.

.Încă mai este timp să intri înainte ca presale-ul să se încheie.

Dincolo de hype: tokenomics pentru sustenabilitate

XYZVerse are un model bine structurat:

15% din supply este alocat lichidității, pentru a crea o bază solidă pe piață.

din supply este alocat lichidității, pentru a crea o bază solidă pe piață. 10% este rezervat pentru airdropuri și bonusuri pentru comunitate.

este rezervat pentru airdropuri și bonusuri pentru comunitate. 17,13% din total este destinat arderilor deflaționiste, ceea ce ar putea reduce oferta și crește cererea pentru $XYZ pe termen lung.

.Alătură-te XYZVerse, următoarea oportunitate de tip moonshot.

Un proiect condus de comunitate, cu planuri mari

Un element cheie care diferențiază XYZVerse este implicarea comunității. Echipa a lansat recent Ambassador Program, oferind utilizatorilor șansa de a câștiga tokenuri gratuite pentru sprijinul acordat proiectului. Și acesta este doar începutul — deja există discuții cu vedete sportive importante pentru creșterea vizibilității.

Parteneriatul recent cu bookmaker.XYZ, un sportsbook descentralizat, subliniază angajamentul XYZVerse de a-și extinde utilitatea. Este o mișcare strategică ce oferă comunității o aplicație reală.

Ca parte a acordului, deținătorii $XYZ primesc bonus special la primul pariu, un avantaj suplimentar pentru cei din ecosistem.

Ar putea XYZVerse să fie următorul mare memecoin?

Cu un presale în creștere rapidă, o comunitate puternică și o foaie de parcurs ambițioasă, XYZVerse are toate ingredientele unui proiect cu potențial real. Deși piața cripto este imprevizibilă, mulți investitori văd aici o oportunitate de a intra devreme într-un proiect promițător. Presale-ul nu va dura pentru totdeauna — așa că, dacă ești interesat, acum ar putea fi momentul să arunci o privire mai atentă.

Concluzie

Atât PEPE, cât și XYZVerse atrag atenția, însă XYZVerse (XYZ), primul memecoin sportiv, țintește câștiguri mai mari decât PEPE în bull run-ul din 2025 prin puterea comunității, GameFi și acces timpuriu.

Poți găsi mai multe informații despre XYZVerse (XYZ) aici https://xyzverse.io/

