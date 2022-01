Yahoo Messenger ii costa pe angajatori un sfert din profit

Aproape jumatate din romanii care au acces la Internet la locul de munca isi petrec timpul pe programe de tip messenger, angajatorii pierzand astfel anual 25% din productivitate.

Nu mai putin de 39,5% din angajatii cu acces la Internet din Romania stau pe programe de tip messenger, arata un sondaj BestJobs, efectuat in randul a 1.627 de persoane, in perioada 29 august-1 septembrie 2008 si citat de Realitatea Tv.

"Majoritatea firmelor din Romania pierd anual aproape 25% din productivitatea unui angajat din cauza faptului ca acesta isi petrece timpul stand de vorba cu prietenii. In medie, salariatii stau la serviciu pe net cel putin 2-3 ore", a declarat Constantin Ferseta, manager marketing Neogen, citat de aceeasi sursa.

O metoda pentru a stopa aceasta practica este interzicerea folosirii in timpul serviciului a programelor de tip Yahoo Messenger, Skype sau Google Talk.

Pe de alta parte, Eliza Nechifor, coordonator de marketing si comunicare la Manpower, sustine ca utilizarea messengerului poate aduce beneficii firmei sau institutiei, pentru ca transmiterea datelor de uz intern intre angajati se face astfel intr-un timp foarte scurt.

Potrivit unui studiu efectuat de compania IT Secure Pro, distribuitor in Romania al unor solutii de monitorizare a traficului in retele, navigatul pe site-uri care nu au legatura cu activitatea desfasurata de angajati cauzeaza pierderi de productivitate de 40% in fiecare an.

Ads