Mesajele din arhiva de Messenger pot fi accesate de oricine

Discutiile utilizatorilor messengerului de la Yahoo pot fi vazute de orice persoana indiscreta chiar daca nu cunoaste parola. Se pare ca mesajele salvate in arhiva pot fi accesate fara ca "spionul" sa fie logat pe messenger.

Acest lucru se intampla din cauza ca optiunea pentru activarea arhivei salveaza toate mesajele pe calculator. Cei care au instalat Windows XP pot sa gaseasca mesajele din arhiva salvate in directorul C:ProgramFilesYahoo!MessengerProfilescontArchiveMessages, unde, in loc de cont, este trecut ID-ul de messenger, informeaza Clujeanul.

Desi mesajele sunt cifrate curiosii pot instala programe cu ajutorul carora pot lectura mesajele. Un astfel de program este Yahoo Messenger Archive Reader, care se poate downloada gratuit. Yahoo Messenger Archive Reader gaseste automat arhivele pentru toate conturile accesate pe acel calculator.

Astfel, arhiva se poate citi in cadrul programului sau se poate opta pentru salvarea ei intr-un fisier RTF sau HTML pentru a citi mai tarziu mesajele fara ajutorul programului.

Yahoo Messenger Archive Reader afiseaza si ora in in dreptul mesajelor, insa aceasta este in format GMT.

