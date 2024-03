Yahoo a lansat un site special dedicat femeilor

Yahoo a lansat luni un site dedicat special femeilor cu varste cuprinse intre 25 si 54 de ani, pentru a le oferi acestora posibilitatea de a gasi laolalta toate informatiile care le intereseaza si de care au nevoie, anunta AP.

Shine, cum este denumit noul site, a fost conceput pentru a permite companiilor sa isi faca publicitate pe grupul tinta al celor care iau deciziile cele mai importante legate de produsele utilizate cel mai mult in familie. Yahoo a precizat ca aplicatia a fost realizata la cererea firmelor producatoare de bunuri de larg consum si produse farmaceutice, aflate in cautarea unor noi cai de a ajunge la inima consumatorilor.

Pe de alta parte, vicepresedintele Yahoo Lifestyles, Amy Iorio, a declarat ca studiile realizate in cadrul companiei au aratat ca si femeile isi doresc un "loc de intalnire" in spatiul virtual, cu continut si mijloace de comunicare specifice. "Ne adresam in special femeilor care poarta de grija tuturor celor din jurul lor, care sunt mame, sotii si fiice. Ele ni s-au adresat si au cerut un site care sa le ofere rapid tot ce au nevoie", a declarat Amy Iorio.

Este primul site pe care Yahoo il dedica acestui segment demografic, desi Yahoo mai are site-uri adresate unor grupuri specifice, cum ar fi cel de finante si cel de sport.

Cu Shine, Yahoo doreste sa raspunda tuturor problemelor legate de educatia copiilor, dragoste si sex, sanatate, alimentatie, cariera si bani, monden, moda, frumusete, familie si astrologie.

Pentru a obtine un continut cat mai atractiv, Yahoo a angajat editori specializati si recunoscuti in aceste domenii si a inceput diverse colaborari cu reviste celebre, extrem de apreciate de femei, cum ar fi Cosmopolitan.

Spre deosebire de alte site-uri Yahoo, Shine va fi prezentat sub forma de blog, cu cele mai noi subiecte in top si comentarii ale editorilor.

Ads