Zonele cele mai afectate de COVID-19 au votat masiv cu Trump

Statele din Midwest - foarte afectate de pandemia COVID-19 - au votat larg, intr-un paradox elocvent, cu Donald Trump Potrivit agentiei americane de presa Associated Press (AP), majoritatea acestor comitate se afla in Montana, North Dakota, South Dakota, Nebraska, Kansas, Iowa si Wisconsin.Este vorba despre regiuni in care purtarea mastii de protectie si distantarea sociala au fost slab acceptate si putin incurajate de catre administratiile locale.Libertatea - valoarea centrala a SUA - ar fi, in opinia acestor locuitori, amenintata de virus si de masurile restrictive sustinute de catre democrati."Traim un adevarat atentat la adresa libertatii oamenilor, prin acapararea de catre Guvern si haosul pe care-l vedem zilnic", isi exprima indignarea o republicana in varsta de 25 de ani, originara din Phoenix , Michaela Lane, o sustinatoare a lui Trump.Acesta este un punct de vedere larg aparat de catre presedintele in exercitiu si administratia sa - care au minimalizat in numeroase randuri amenintarea, fara sa indeparteze totodata posibilitatea unei favorizari a imunitatii colective.Trump, care s-a imbolnavit de COVID-19, o boala cu efecte ingrijoratoare, si-a scos masca imediat ce s-a intors de la spital la Casa Alba, un exemplu care nu indeamna la vigilenta.Situatia pandemiei este dramatica in Statele Unite, care au inregistrat 234.000 de morti din cauza COVID-19 si peste 9,6 milioane de imbolnaviri.