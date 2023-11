"Centrul de dosare", o organizație specializată în investigații jurnalistice, susținută de fostul oligarh rus Mihail Hodorkovski (60 de ani), a documentat situația iahtului secret al lui Vladimir Putin.

Potrivit documentelor făcute publice, iahtul Victoria a părăsit în urmă cu o lună portul rusesc Soci, de la Marea Neagră, și a andocat în portul Tuzla, din Istanbul, pentru reparații.

"Am găsit iahtul secret al lui Vladimir Putin andocat la un șantier naval al unei țări NATO. Cum este posibil acest lucru și ce ne spune despre caracterul regimului său?", se întreabă retoric Hodorkovski într-o postare pe rețeaua de socializare X.

Victoria este un iaht de 71 de metri lungime, ascuns în mare măsură de ochii lumii, despre care surse multiple din Rusia spun că face parte din flotila personală a lui Vladimir Putin la Marea Neagră.

That’s where @dossier_center found it, identifying it by the distinctive letter V on its hull – like the one painted on many of the weapons of war Putin sent into Ukraine 3/18 pic.twitter.com/hh0XMNP2lS — Mikhail Khodorkovsky (@khodorkovsky_en) November 22, 2023

"Acolo l-au găsit cei de la Centrul de Dosare, identificându-l prin litera distinctă V de pe carcasă – simbolul pictat pe multe dintre armele de război trimise de Putin în Ucraina. Victoria a fost construită la șantierul militar Sevmaș, care construiește și submarine nucleare pentru marina rusă.

A durat 14 ani să fie construit. S-a întârziat semnificativ deoarece Serghei Maslov, un cunoscut al lui Ghenadi Timcenko, prieten de lungă durată al lui Putin, a încetat să plătească pentru el. Maslov a fost reținut sub acuzația de delapidare, iar casa lui, în valoare de 100 de milioane de dolari, a fost confiscată de stat.

Timcenko a preluat companiile lui Maslov și a încasat plata pentru iaht de la alți „oligarhi” ruși.

The yacht took 14 years to build, delayed significantly because Sergei Maslov, an acquaintance of Putin’s longtime friend Gennady Timchenko, stopped paying for it. Maslov was detained on embezzlement charges and his home worth $100 million was seized by the state Ads 5/18 pic.twitter.com/2jEbAlpzS2 — Mikhail Khodorkovsky (@khodorkovsky_en) November 22, 2023

Victoria este deținută oficial de Timcenko. Asta este normal. Putin nu poate avea propriul nume pe aceste lucruri, pentru că oficial trăiește din salariul prezidențial de aproximativ 120.000 de dolari pe an.

Dar, deși numele lui Putin nu apare nicăieri pe documentele pentru Victoria, există o mulțime de dovezi că este într-adevăr una dintre navele sale personale.

Palatul lui Putin, de 1,4 miliarde de dolari, de exemplu, este înregistrat pe un alt prieten de anduranță, Arkady Rotenberg.

În primul rând, este puțin probabil ca oricine altcineva să poată comanda un iaht de la un constructor naval rusesc specializat în submarine nucleare.

Mai mult, iahtul este acostat la Soci – împreună cu restul navelor lui Putin de la Marea Neagră – și vizitează în mod regulat Capul Idokopas din Gelendzhik, unde se află palatul lui Putin, adesea însoțit de alte bărci despre care se știe că îi aparțin lui Putin.

Navele lui Putin au întotdeauna o singură societate-agent în fiecare port în care acostează. În Marea Baltică, această funcție este îndeplinită de Inflot Worldwide. În Marea Neagră, Orca Group se ocupă de Victoria. Până anul trecut se ocupa și de Șeherezada (un alt iaht al lui Putin), care a fost confiscat ca urmare a sancțiunilor internaționale.

Lista echipajului navei Victoria conține mai multe nume de marinari despre care se știe că au lucrat pe alte ambarcațiuni legate de Putin și de cercul său apropiat. De exemplu, primul căpitan al lui Victoria conduce acum echipajul iahtului fostului președinte Medvedev, Universul.

Dossier Center also found the Victoria in the background of photographs uploaded by rhythmic gymnast Natalya Belugina, a close friend of Alina Kabayeva, Putin’s partner. Dossier’s source said Kabaeva often vacations on the Victoria with her friends and family 14/18 pic.twitter.com/3TX5FMpNeU — Mikhail Khodorkovsky (@khodorkovsky_en) November 22, 2023

Centrul de Dosare a găsit Victoria și pe fundalul fotografiilor încărcate de gimnasta Natalia Belugina, o prietenă apropiată a Alinei Kabaieva, partenera lui Putin. Sursele investigatorilor spun că Alina Kabaeva este adesea în vacanță pe Victoria cu prietenii și familia ei. Uitându-ne la cum arată interiorul navei, cine n-ar vrea să-și facă vacanțele acolo", scrie Hodorkovski pe Twitter.

Given how it looks like from inside – who wouldn't be tempted? 15/18 pic.twitter.com/pCCQ6YLqKd — Mikhail Khodorkovsky (@khodorkovsky_en) November 22, 2023

Fostul miliardar rus, închis de regimul Putin și aflat acum în exil într-o țară din Occident, este de părere că descoperirea iahtului în Turcia ar trebui să-i intereseze pe decidenții din Vest.

"Mulți factori de decizie din Occident sunt îngrijorați de faptul că Putin ar putea recurge la război nuclear dacă va fi umilit în Ucraina.

Spun asta de ceva vreme și o voi spune din nou: Putin va folosi arme nucleare doar dacă există o amenințare directă la adresa vieții lui. Se iubește prea mult pentru a risca anihilarea globală atunci când miza este mai mică.

Pentru a preveni utilizarea armelor nucleare tactice, pe de altă parte, el trebuie înfrânt pe câmpul de luptă cât mai curând posibil. Abia atunci negocierile de pace vor fi o opțiune viabilă", opinează Hodorkovski.