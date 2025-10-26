S-a încheiat Turneul Campionilor la juniori, cu un român în marea finală

Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 10:28
Jucătorul dinamovist Yannick Alexandrescou (17 ani), numărul 7 mondial la juniori, a cedat în finala ITF World Tennis Tour Junior Finals 2025 din Chengdu, China.
Yannick a fost dominat fizic şi tehnic de germanul Max Schoenhaus (18 ani), care s-a impus cu 6-1, 6-0.
La Turneul Campionilor ITF Junior de la Chengdu au participat cei mai buni opt juniori din lume.
Legitimat la Dinamo, Alexandrescou (17 ani) a trecut în semifinale de Andres Santamarta Roig cu 6-2, 6-4.
