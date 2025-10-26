S-a încheiat Turneul Campionilor la juniori, cu un român în marea finală

Autor: Teodor Serban
Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 10:28
254 citiri
S-a încheiat Turneul Campionilor la juniori, cu un român în marea finală
Yannick Alexandrescou FOTO Facebook Yannick Alexandrescou

Jucătorul dinamovist Yannick Alexandrescou (17 ani), numărul 7 mondial la juniori, a cedat în finala ITF World Tennis Tour Junior Finals 2025 din Chengdu, China.

Yannick a fost dominat fizic şi tehnic de germanul Max Schoenhaus (18 ani), care s-a impus cu 6-1, 6-0.

La Turneul Campionilor ITF Junior de la Chengdu au participat cei mai buni opt juniori din lume.

Legitimat la Dinamo, Alexandrescou (17 ani) a trecut în semifinale de Andres Santamarta Roig cu 6-2, 6-4.

Performanță de senzație. Un român joacă finala la Turneul Campionilor
Performanță de senzație. Un român joacă finala la Turneul Campionilor
Yannick Alexandrescou, numărul 7 mondial la juniori, va juca finala la Turneul Campionilor la juniori, de la Chengdu (China). Legitimat la Dinamo, Alexandrescou (17 ani) a trecut în semifinale...
Al 10-lea trofeu al carierei pentru învingătoarea de la WTA Tokyo. Finală fără istoric
Al 10-lea trofeu al carierei pentru învingătoarea de la WTA Tokyo. Finală fără istoric
Jucătoarea elvețiană de tenis Belinda Bencic, numărul 13 mondial, a câștigat duminică turneul WTA de la Tokyo, dotat cu premii totale în valoare de 1.064.510 dolari, în finala căruia a...
#Yannick Alexandrescou, #Turneul Campionilor, #finala, #juniori , #stiri tenis
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"NU" pentru Gigi Becali! Patronul FCSB-ului a dezvaluit ce s-a intamplat la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Cristi Chivu, asa cum rar a fost vazut: a inceput sa strige in conferinta si a urmat ceva complet neasteptat, dupa 1-3 cu Napoli

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Al 10-lea trofeu al carierei pentru învingătoarea de la WTA Tokyo. Finală fără istoric
  2. I-a dat o lecție lui Chivu și a răbufnit: ”A venit să ne omoare!”
  3. Campioana Angliei, în stare de șoc. A patra înfrângere la rând în Premier League
  4. S-a încheiat Turneul Campionilor la juniori, cu un român în marea finală
  5. Clasamentul coeficienților: pe ce loc a ajuns România, după rezultatele sub așteptări ale FCSB-ului și Craiovei din Cupele Europene
  6. Se repetă istoria? Conflictul Rădoi - Baiaram amintește de precedentul mandat al antrenorului la Craiova. Cum s-a încheiat totul atunci
  7. "Eu nu mă plâng, am demnitate!" Cristi Chivu l-a taxat pe Antonio Conte după Napoli - Inter
  8. Mario Camora, cu lacrimi în ochi, după un nou eșec al lui CFR Cluj: "Ne așteaptă Liga a doua"
  9. Cristi Chivu reacționează dur după înfrângerea cu Napoli: „Nu-mi pasă!” Românul pregătește ședință cu vestiarul
  10. Formula 1:calificări cu surprize în Mexic, Verstappen și Piastri au eșuat. Când are loc cursa