Performanță de senzație. Un român joacă finala la Turneul Campionilor

Autor: Teodor Serban
Sambata, 25 Octombrie 2025, ora 16:25
200 citiri
Performanță de senzație. Un român joacă finala la Turneul Campionilor
Yannick Alexandrescou FOTO Facebook Yannick Alexandrescou

Yannick Alexandrescou, numărul 7 mondial la juniori, va juca finala la Turneul Campionilor la juniori, de la Chengdu (China).

Legitimat la Dinamo, Alexandrescou (17 ani) a trecut în semifinale de Andres Santamarta Roig cu 6-2, 6-4.

În finală, Yannick va evolua cu germanul Max Schoenhaus, locul 5 mondial la juniori.

La Turneul Campionilor ITF Junior de la Chengdu au participat cei mai buni opt juniori din lume.

#Yannick Alexandrescou, #performanta, #Turneul Campionilor, #finala, #Roma , #stiri tenis
