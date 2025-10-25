Performanță de senzație. Un român joacă finala la Turneul Campionilor

Sambata, 25 Octombrie 2025, ora 16:25
Yannick Alexandrescou FOTO Facebook Yannick Alexandrescou
Yannick Alexandrescou, numărul 7 mondial la juniori, va juca finala la Turneul Campionilor la juniori, de la Chengdu (China).
Legitimat la Dinamo, Alexandrescou (17 ani) a trecut în semifinale de Andres Santamarta Roig cu 6-2, 6-4.
În finală, Yannick va evolua cu germanul Max Schoenhaus, locul 5 mondial la juniori.
La Turneul Campionilor ITF Junior de la Chengdu au participat cei mai buni opt juniori din lume.
