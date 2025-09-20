Marea speranță a tenisului românesc va juca finala Campionatului European

Autor: Teodor Serban
Sambata, 20 Septembrie 2025, ora 14:28
Yannick Theodor Alexandrescou FOTO EJC

Jucătorul dinamovist Yannick Theodor Alexandrescou (17 ani / favorit 1) s-a calificat în finala Campionatului European U18, care se desfăşoară la Oberpullendorf (Austria).

În semifinale, jucătorul antrenat de Bogdan Toma s-a impus în faţa croatului Ziga Sesko (favorit 4), scor 6-1, 6-1.

În finală, Yannick îl va întâlni pe germanul Niels McDonald, care a trecut în semifinală de românul Ştefan Horia Haită, scor 6-4, 6-4.

Germanul este câştigătorul din acest an de la Roland Garros.

Yannick Alexandrescou este campion european U16 în 2024 (foto), primul titlu la individual cucerit după 34 de ani.

Iga Swiatek e distrugătoare la WTA Seul. Două victorii-fulger în câteva ore
Iga Swiatek e distrugătoare la WTA Seul. Două victorii-fulger în câteva ore
Numărul 2 mondial, Iga Swiatek, s-a calificat, sâmbătă, în finala turneului WTA 500 de la Seul, după ce a trecut de australianca Maya Joint (46 WTA). Jucătoarea poloneză în vârstă de...
Bravo, campionule! Alex Bologa, singurul român cu o medalie paralimpică de aur, a devenit campion european
Bravo, campionule! Alex Bologa, singurul român cu o medalie paralimpică de aur, a devenit campion european
Alex Bologa a câștigat medalia de aur la Campionatul European de Judo pentru Nevăzători IBSA 2025, desfășurat în perioada 19–21 septembrie la Tbilisi, Georgia. Florin Alexandru Bologa,...
#yannick theodor alexandrescou, #finala, #speranta, #Campionatul European
