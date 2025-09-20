Marea speranță a tenisului românesc va juca finala Campionatului European

Jucătorul dinamovist Yannick Theodor Alexandrescou (17 ani / favorit 1) s-a calificat în finala Campionatului European U18, care se desfăşoară la Oberpullendorf (Austria).

În semifinale, jucătorul antrenat de Bogdan Toma s-a impus în faţa croatului Ziga Sesko (favorit 4), scor 6-1, 6-1.

În finală, Yannick îl va întâlni pe germanul Niels McDonald, care a trecut în semifinală de românul Ştefan Horia Haită, scor 6-4, 6-4.

Germanul este câştigătorul din acest an de la Roland Garros.

Yannick Alexandrescou este campion european U16 în 2024 (foto), primul titlu la individual cucerit după 34 de ani.

Ads