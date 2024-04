Trei femei și două fete ucise într-un atac cu dronă în Yemen. „Căutau apă la una dintre fântâni” VIDEO

Trei femei şi două fete yemenite au fost ucise sâmbătă, 27 aprilie, într-un atac cu dronă în sudul Yemenului, potrivit rebelilor houthi şi surselor guvernamentale care s-au acuzat reciproc că se află în spatele acestuia, notează AFP.

Din 2014, Yemenul este pradă unui conflict între guvern, susţinut de Arabia Saudită, şi rebelii houthi, sponsorizaţi de Iran.

„Trei femei şi două fete au fost ucise în timp ce căutau apă la una dintre fântâni”, a afirmat Ministerul Sănătăţii controlat de rebeli, arătând cu degetul către forţele fidele regimului.

Tell me what Nation or Nations condemned the terrorist Saudi Regime for their airstrikes that slaughtered 3 women and two girls in Taiz, Yemen while fetching water from a well?? Hypocrisy across the world is alive and well. pic.twitter.com/iyvkh5KRiy