O fostă călugăriță a dezvăluit cele șase cuvinte care au determinat-o să părăsească mănăstirea și să devină instructor de yoga în bikini

Ana Nycole Gomes și-a petrecut adolescența pregătindu-se să devină călugăriță, până când un comentariu aruncat în treacăt i-a schimbat complet traiectoria vieții.

La 24 de ani, ea a renunțat la viața monahală pentru a preda yoga pe plajă, purtând doar un bikini, după ce o întâlnire întâmplătoare cu un străin „i-a schimbat ceva în interior”.

Nycole a relatat pentru Daily Mail că avea 16 ani când un bărbat, la un retreat organizat de biserică pentru tineret, i-a spus că era „prea frumoasă pentru a fi călugăriță”, moment care a devenit un punct de cotitură în viața ei.

Bărbatul, pe care l-a întâlnit în Alagoas, Brazilia, era un străin și a făcut comentariul ca o glumă, dar Nycole spune că a lovit-o profund. Ca tânără deja îndoindu-se de viața pe care o urma ca aspirantă la viața monahală, Nycole își amintește că momentul a părut ca un „permis” de a pune la îndoială tot ce învățase.

Nycole nu l-a mai întâlnit pe acel bărbat, dar spune că nu va uita niciodată cuvintele pe care i le-a spus.

„A fost ca și cum cineva ar fi aprins o lumină în interiorul meu. Am început să mă întreb dacă eram pregătită să renunț la lume înainte de a trăi cu adevărat în ea,” spune ea.

Nycole dezvăluie că a crescut crezând că este destinată unei vieți de izolare și ascultare, dar acum își petrece zilele găsind disciplină în yoga.

„Am crescut crezând că m-am născut pentru a trăi în izolare,” spune Nycole, care locuiește acum în Maceió, Brazilia.

„Familia mea m-a crescut pentru asta. Dar când cineva mi-a spus că sunt ”prea frumoasă pentru a fi călugăriță”, ceva s-a schimbat în interiorul meu.”

Nycole continuă să spună că acel comentariu aruncat în treacăt a declanșat o rebeliune care i-a schimbat cursul vieții pentru totdeauna.

„Am început să mă întreb dacă eram pregătită să renunț la tinerețe, la dorințe, la libertate,” își amintește ea.

„Am crescut între pierdere și nevoia de a mă reinventa.”

Nycole, care s-a născut în Arapiraca, în nord-estul Braziliei, dezvăluie că a fost plasată în serviciile de protecție a copilului după ce a fost abandonată, la vârsta de cinci ani.

Tatăl ei biologic a pierdut procesul de custodie și a fost, în cele din urmă, adoptată de o familie religioasă, dar a fugit la 17 ani pentru a-l căuta din nou.

Curând a început să își reconstruiască viața și a câștigat bani ca babysitter, dar nu a putut să scape complet de toate învățăturile religioase.

„Disciplina pe care am învățat-o a devenit aceeași pe care am găsit-o în yoga. Doar că, de data aceasta, nu era despre vinovăție — era despre conexiune,” spune ea.

Astăzi, Nycole spune că găsește confort în disciplina pe care a învățat-o în mănăstire, în timp ce își acceptă corpul și senzualitatea.

Deși cândva visa să poarte veșmântul unei călugărițe, acum distribuie cu mândrie videoclipuri în care face yoga în bikini, învățându-și fanii despre spiritualitate și senzualitate.

„Mi s-a spus că senzualitatea este un păcat. Acum o văd ca pe ceva sacru. Corpul meu nu este o povară — este modul în care spun adevărul meu,” declară ea.

„Călugărița care nu am devenit m-a învățat cum să fiu femeia care sunt. Renunțarea la acel drum a fost primul meu pas spre libertate.”

