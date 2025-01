Justiţia din Coreea de Sud a prelungit detenţia preşedintelui suspendat din funcție. Susținătorii săi furioși au luat cu asalt tribunalul VIDEO

Justiţia din Coreea de Sud a aprobat prelungirea detenţiei preşedintelui Yoon Suk Yeol, care a fost suspendat din funcţie după ce a fost arestat pentru încercarea nereuşită de a impune legea marţială, ceea ce a stârnit furia susţinătorilor săi, unii dintre aceştia pătrunzând în tribunal.

După ce au aflat că detenţia lui Yoon a fost prelungită, unii dintre susţinătorii acestuia au luat cu asalt tribunalul, provocând pagube materiale, agresând poliţişti şi strigând numele preşedintelui, a transmis agenţia de presă Yonhap. Televiziunea locală a arătat un număr mare de poliţişti care încercau să potolească demonstranţii în interiorul tribunalului.

„Există îngrijorarea că suspectul ar putea distruge probe”, a argumentat tribunalul din Seul în faţa căruia a compărut Yoon.

Miercuri, Yoon a devenit primul preşedinte sud-coreean în exerciţiu arestat în timp ce se confruntă cu acuzaţii de insurgenţă.

Anchetatorii sud-coreeni au cerut vineri unui tribunal din Seul să prelungească detenţia preşedintelui, care a refuzat să fie interogat.

South Korea’s impeached President Yoon Suk Yeol supporters storm court, break windows, Yonhap reports.

More videos from South Korea where President Yoon's supporters stormed the building of the Seoul Western District Court. pic.twitter.com/KeJAPIch4V