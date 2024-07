YouTube Music testează o funcție nouă de radio AI. Cum puteți descoperi muzică mult mai ușor

Spotify a fost lider în integrarea AI în platforma sa de streaming muzical, permițând utilizatorilor să creeze playlisturi și stații radio cu doar câteva atingeri. Urmând exemplul său, YouTube Music experimentează acum o funcție similară de radio alimentată de AI.

Noua funcție "Ask for Music"

Un utilizator Reddit susține că a avut acces la noua funcție experimentală „Ask for music any way you like” din YouTube Music. Atingerea acestei opțiuni pare să deschidă o fereastră de chat, unde utilizatorul poate introduce o solicitare pentru muzica dorită. YouTube Music va genera apoi o stație radio AI.

Funcția pare similară cu AI DJ de la Spotify, care creează o stație radio personalizată folosind AI bazată pe solicitarea introdusă. Spotify folosește, de asemenea, o voce AI pentru a oferi comentarii asupra selecțiilor, o opțiune care lipsește în prezent din noua funcție experimentală a YouTube Music.

La baza ferestrei de chat, YouTube Music va afișa mai multe sugestii în funcție de intrarea inițială pentru a ajuta la rafinarea recomandărilor. Fiind alimentată de AI, Google avertizează că „calitatea și acuratețea pot varia.” Dacă utilizatorii apreciază stația radio AI generată, o pot salva în biblioteca lor.

Funcția „Ask for Music” a fost observată pentru prima dată în dezvoltare într-o descompunere recentă a aplicației YouTube Music pentru Android (v7.06.53).

Noua funcție AI nu este încă disponibilă pe scară largă pentru toți utilizatorii YouTube Music, dar acest lucru ar trebui să se schimbe în următoarele zile. Cel mai probabil, va fi lansată doar pentru abonații plătitori ai YouTube Music Premium.

Ads