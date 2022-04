Purtatoarea de cuvânt al MAE rus după ce YouTube a interzis Duma TV: "Se pare că și-au semnat propriul verdict"

Purtătoarea de cuvânt al ministerului Afacerilor Externe din Rusia a reacționat sâmbătă, 9 aprilie, după ce canalul tv Duma a fost interzis pe platforma YouTube.

„Se pare că YouTube și-a semnat propriul verdict. Salvați conținutul, transferați-l pe platformele rusești. Și grăbiți-vă", a transmis Maria Zakharova pe Telegram.

YouTube riscă să fie interzis în Rusia, spune Andrey Klishas, ​​șeful Comitetului Consiliului Federației pentru legislație constituțională și consolidare a statului.

„YouTube face un pas încrezător spre a deveni ilegal în țara noastră. Este regretabil că YouTube a făcut o astfel de alegere”, a spus Klishas.

Vyacheslav Volodin, președintele Duma din Rusia, spune că blocarea canalului #ouTube al Duma TV este un act de încălcare a libertății de exprimare de către Washington.

YouTube a blocat canalul Duma de stat din Rusia, care avea circa 145.000 de abonați pe platformă.

