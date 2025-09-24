YouTube va reactiva creatorii interziși pentru dezinformarea legată de COVID. Decizie salutată de republicanii lui Trump

Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 07:30

YouTube își schimbă radical politica privind conținutul controversat FOTO Hepta

YouTube își schimbă radical politica privind conținutul controversat, anunțând că va permite revenirea creatorilor interziși pentru dezinformarea legată de Covid-19 și alegeri. Decizia, salutată de republicani ca o „victorie împotriva cenzurii”, marchează o apropiere de modelul adoptat de platforma X a lui Elon Musk și reaprinde dezbaterea privind echilibrul dintre libertatea de exprimare și combaterea dezinformării online.

Schimbarea de politică reprezintă o victorie pentru aliații conservatori ai președintelui american Donald Trump, care au acuzat de mult timp platformele tehnologice și verificatorii profesioniști de fapte de părtinire liberală și de utilizarea politicilor anti-dezinformare ca pretext pentru cenzură.

”Reflectând angajamentul companiei față de libertatea de exprimare, YouTube va oferi tuturor creatorilor posibilitatea de a se reînscrie pe platformă dacă compania le-a închis canalele pentru încălcări repetate ale politicilor privind Covid-19 și integritatea alegerilor, care nu mai sunt în vigoare”, a declarat consilierul juridic al Alphabet, într-o scrisoare de cinci pagini adresată lui Jim Jordan, președintele republican al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților.

”YouTube apreciază vocile conservatoare de pe platforma sa și recunoaște că acești creatori au o audiență extinsă și joacă un rol important în discursul civic”, se mai arată în document.

Impactul complet al schimbării de politică nu a fost încă determinat și nu a fost clar imediat care creatori vor fi repuși și când.

În ultimii ani, personalități precum directorul adjunct al FBI, Dan Bongino, șeful departamentului de combatere a terorismului de la Casa Albă, Sebastian Gorka, și gazda de podcast Steve Bannon s-au numărat printre cei care au fost anterior interziși pe platformă, potrivit mass-media americane.

Alphabet a acuzat administrația fostului președinte Joe Biden că a exercitat presiuni asupra companiei pentru a impune interdicțiile.

”Înalți oficiali ai administrației Biden, inclusiv oficiali ai Casei Albe, au contactat în mod repetat și susținut compania Alphabet și au exercitat presiuni asupra acesteia în legătură cu anumite conținuturi generate de utilizatori referitoare la pandemia COVID-19, care nu încălcau politicile sale”, se arată în scrisoare.

”În timp ce compania a continuat să își dezvolte și să aplice politicile în mod independent, oficialii administrației Biden au continuat să facă presiuni asupra companiei pentru a elimina conținutul generat de utilizatori care nu încălca politicile”, se adaugă în scrisoare.

Revizuirea politicilor

După ce Biden a preluat funcția în 2021, administrația sa a îndemnat platformele să elimine ceea ce a identificat ca fiind dezinformare dăunătoare – inclusiv conținutul care încuraja oamenii să injecteze înălbitor și alți dezinfectanți pentru a vindeca Covid-19, o sugestie repetată odată de Trump.

Jordan, care a petrecut ani de zile investigând ceea ce republicanii au criticat ca fiind un efort coordonat al administrației Biden de a suprima vocile conservatoare online, a sărbătorit anunțul Alphabet ca o ”victorie în lupta împotriva cenzurii” și o ”victorie masivă” pentru poporul american.

”Pentru a repara greșeala față de poporul american și datorită muncii noastre, YouTube renunță la politicile sale de cenzură a discursurilor politice, inclusiv a subiectelor precum Covid și alegerile”, a scris Jordan pe X.

”Nu se va mai spune americanilor ce să creadă și ce să nu creadă”, a adăugat el. Scrisoarea Alphabet sublinia că ”YouTube nu a împuternicit și nu va împuternici verificatorii de fapte să ia măsuri sau să eticheteze conținutul din serviciile companiei”. În schimb, permite utilizatorilor să adauge note de context la conținutul utilizatorilor, adoptând o abordare bazată pe comunitate pentru combaterea dezinformării online, popularizată de platforma lui Elon Musk, X.

Decizia de a reinstaura utilizatorii interziși anterior reflectă, de asemenea, mișcarea lui Musk de a primi înapoi pe Twitter furnizori proeminenți de dezinformare, pe care i-a redenumit X după ce l-a achiziționat în 2022.

