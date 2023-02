Gest grosolan din partea unei jucătoare de tenis la finalul unui partide pierdute la limită FOTO

Yulia Putintseva și Beatriz Haddad Maia au oferit un spectacol de zile mari la Abu Dhabi.

Putintseva a fost protagonista unui punct extraordinar, când a alergat dintr-un colț în altu lal terenului și a încheiat punctul cu o scurtă excelentă.

Însă tot jucătoarea din Kazahstan a făcut un get nepotrivit la finalul partidei. Ea le-a arătat degetul mijlociu unor suporteri aflați în tribune, fani ai tenismenei din Brazilia.

Haddad Maia a câștigat disputa cu Putintseva, scor 6-4, 6-7, 7-6 și va juca în sferturile de finală de la Abu Dhabi cu Elena Rybakina, campioana de la Australian Open.

🇰🇿YULIA PUTINTSEVA perdeu as estribeiras e, ao fim do jogo, acenou com um "elegante" dedo do meio para a torcida brasileira presente em Abu Dhabi.

Os brasileiros deram show, não desrespeitaram a esquentadinha cazaque em nenhum momento e provaram que torcida ganha jogo. pic.twitter.com/V0ASlXKBMP