Zăcământ masiv de aur descoperit lângă România. Proiectul de exploatare Rogozna este unul dintre cele mai mari din întreaga lume

Compania minieră australiană Strickland Metals a anunțat o descoperire importantă la proiectul Rogozna din sudul Serbiei, unde primele foraje în zona Kotlovi au scos la iveală peste 277 de metri de mineralizare continuă, cu un conținut mediu de 1,3 grame de aur pe tonă. Rezultatul întărește potențialul proiectului, evaluat deja la peste 7,4 milioane de uncii echivalent aur.

„Primă gaură de foraj din compania noastră din 2025 de la Kotlovi este excepțională. Cu câteva sute de metri de mineralizare continuă, inclusiv zone cu conținut mai ridicat de mineralizare, Kotlovi devine rapid o țintă cheie pentru o creștere semnificativă a resurselor”, a comentat Paul L'Erpinière, director general al Strickland, conform money.bg.

Potrivit acestuia, forajul care va avea loc în 2025 va oferi o idee mai clară despre amploarea zăcământului.

Resurse uriașe de aur

În prezent, la Rogozna funcționează 8 platforme de foraj, iar noi rezultate sunt așteptate în următoarele câteva săptămâni.

Kotlovi este situat la doar 350 m vest de zăcământul Medenovac (echivalentul a 1,28 milioane de uncii de aur) și se alătură altor 3 zăcăminte majore din cadrul proiectului: Shanac, Meden Canyon și Grădina, pentru care se așteaptă o estimare inițială a resurselor până la sfârșitul anului.

Proiectul Rogozna acoperă 184 km pătrați și include patru licențe de explorare. Resursele actuale se ridică la aproximativ 7,4 milioane de uncii echivalent aur, ceea ce îl face printre cele mai mari zăcăminte de aur potențial neexplorate din lume.

Strickland a achiziționat 100% din Rogozna în iulie 2024 prin achiziționarea Beottoa Holdings și a filialei sale sârbe Zlatna Reka Resources pentru 37 de milioane de dolari.

Pentru a accelera activitățile de explorare, compania a obținut, de asemenea, o investiție de 5 milioane de dolari australieni de la grupul minier Zijin, deținut de statul chinez, în aprilie 2024.

