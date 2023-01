Cel mai mare zăcământ de metale rare din Europa, descoperit în Suedia. Experții spun că va asigura independența UE față de Rusia și China

Oficialii companiei miniere suedeză de stat LKAB au anunțat că identificarea a peste 1 milion de tone de oxizi de metale rare în zona Kiruna din nordul îndepărtat al țării, cel mai mare zăcământ de acest fel cunoscut din Europa.

Mineralele rare sunt esențiale pentru multe procese de producție de înaltă tehnologie și sunt utilizate în vehicule electrice, turbine eoliene, electronice portabile, microfoane și difuzoare.

„Aceasta este o veste bună, nu numai pentru LKAB, regiune și poporul suedez, ci și pentru Europa și climă”, a declarat directorul general al LKAB, Jan Mostrom, într-un comunicat remis joi, 12 ianuarie.

„Ar putea deveni o piatră de temelie pentru producerea materiilor prime critice care sunt absolut cruciale pentru a permite tranziția ecologică”, a spus el.

În prezent, metalele rare nu sunt exploatate în Europa, lăsând regiunea să depindă de importurile din alte părți, în timp ce cererea este de așteptat să crească în următorii ani din cauza creșterii numărului vehiculelor electrice și a energiei regenerabile.

„Electrificarea, autosuficiența și independența UE față de Rusia și China vor începe în mină”, a declarat ministrul pentru energie, afaceri și industrie, Ebba Busch, citat de Reuters.

Suedia deține în prezent președinția rotativă a Uniunii Europene și este văzută ca o parte cheie a strategiei UE pentru independența mineralieră față de China sau Rusia.

Comisia Europeană consideră metalele rare ca fiind printre cele mai critice resurse pentru regiune. Marea majoritate a zăcămintelor de acest fel sunt exploatate în prezent în China.

Totuși, drumul către exploatarea zăcământului din Suedia este unul lung.

LKAB a declarat că intenționează să depună o cerere pentru o concesiune de exploatare în 2023, dar a adăugat că va dura cel puțin 10-15 ani până când ar putea începe să exploateze zăcământul și să fie trimis pe piață.

Procesul de aprobare a exploatării noilor mine este lung și solicitant în țara nordică, deoarece operațiunile cresc adesea riscul de afectare a resursele de apă și biodiversitatea în zonele în care sunt situate.

În plus, Erik Jonsson, geolog senior la Departamentul de Resurse Minerale de la Geological Survey of Sweden, a declarat că Europa nu are în prezent capacitatea la scară largă de a procesa metale cu pământuri rare și de a face produse intermediare.

„Deci trebuie să ne concentrăm și pe întreg lanțul valoric pe aceste metale, produse precum magneții de înaltă eficiență pe care dorim să-i folosim pentru turbine eoliene sau motoare de tracțiune în vehicule electrice și așa mai departe”, a spus Jonsson.

