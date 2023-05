Marele actor român care s-a plictisit de viață: „Eu gata, m-aș cam duce”

La 74 de ani, Florin Zamfirescu, unul dintre cei mai cunoscuți actori români, a făcut declarații tulburătoare, spunând că s-a plictisit de viață.

„Am călătorit foarte mult, prin natura meseriei. De-a lungul celor 50 de ani de teatru, am bătut Europa, am fost în America. În Australia nu am fost, atâta. Am ajuns și-n Canada, și-n Africa, în Asia… Am fost. Niciodată nu m-am dus în excursie, dar acum, când aș putea, pentru că nu mai plec în turnee, nu mai am plăcerea. Am obosit. Vreau, și-mi place să stau acasă. Nu mai sunt călător. Prefer să citesc, să mă uit la un film și să scriu. Am două cărți terminate, pe care urmează să le public. Una – amintirile mele despre teatru, și o alta de povestiri, a declarat acesta într-un interviu pentru cancan.ro.

„Am viața pe care mi-am dorit-o și pe care mi-am construit-o. Am o casă pe pământ, 1.300 de metri de grădină în jur, gazon, grădină de zarzavat. Am căței, am și o broască țestoasă. Am o soție minunată, care-i medic. Iar acum am nevoie mare. Așa s-a întâmplat, nu am căutat eu un medic pentru că nu puteam. Și sunt mulțumit. Și ce să fac, scriu. Am publicat două cărți până acum, urmează celelalte două”, a mai spus el.

Întrebat cum stă cu sănătatea, Florin Zamfirescu a spus: „În aparență stau foarte bine, cu soția doctoriță, care are grijă de mine. Iau cam multe pastile pe zi, dimineața și seara. Cam 20. Întreabă-mă ce nu am. Nu mai fumez de vreo cinci ani. Dar culmea, visez și acum că fumez. E iarba naibii tutunul. Dar… cât o mai fi. Eu m-am plictisit pe Terra. Am fost aici, mă simt bine, mă bucur de succesele oamenilor. Dar eu gata, m-aș cam duce”.

„Am motive de satisfacție, dar m-am plictisit de viața pe Pământ. De viața asta înspăimântătoare. Mă obsedează versul lui Nichita Stănescu – „Și eu numai pentru ea trăiesc, în viața fioroasă de sub ceresc”. De ce o fi zis asta Nichita?,, Viața fioroasă de sub ceresc”, a încheiat el.