Malaria a băgat spaima în turiștii români: ”Facem și un discount”

Decesul Cameliei Tişe, fosta soţie a preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, care a contractat în Zanzibar o formă severă de malarie, dar și existența unor alte cazuri de îmbolnăvire cu acest parazit transmis de țânțarul anofel, au băgat spaima în turiștii români interesați de vacanțe în Tanzania.

Astfel, pe un grup de Facebook destinat vacanțelor, o femeie a postat un anunț prin care își exprimă intenția de a renunța la vacanța plătită deja în Zanzibar.

”Plănuiam să mergem în Zanzibar în perioada 17-24.02, însă din păcate a intervenit ceva si nu mai putem ajunge. Cazarea este integral platită și nu putem recupera suma atât de târziu, asa încât ne încercăm norocul aici. Facem și un discount pentru cei interesați. Detalii cazare: hotel intim, pe malul oceanului, cu piscină, cameră triplă, mic dejun inclus”, a fost anunțul care a stârnit multe comentarii pe marginea malariei.

”Din păcate malaria sperie turiștii către Zanzibar. Eu am fost de vreo 5 ori acolo, n-am făcut tratamentul cu pastile, însă am avut haine care să acopere pielea seara și am pulverizat spray Autan tropical din belșug. În condițiile actuale însă, n-aș merge fără tratamentul efectuat”, a răspuns cineva.

”Noi am fost anul trecut, si cu copii mici cu noi, dar cât am stat 10 zile acolo, nu am văzut sau auzit vreun țânțar. Am fost chiar si in safari pe continent. Parerea mea este că se exagereaza, s-a văzut că e o țară care prinde tot mai bine la turiști, hai sa-i dăm în cap cu ceva”, a subliniat o altă persoană.