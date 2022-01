A nins în Arabia Saudită. Oamenii au început să cânte și să danseze de bucurie VIDEO

În Arabia Saudită, pentru că a nins chiar de la începutul anului. Oamenii s-au bucurat atât de tare încât mulți au ținut să marcheze acest eveniment.

Un videoclip cu mai mulți bărbați care cântă și dansează în zăpadă a devenit viral pe platformele de socializare, scrie Digi 24.

În mai multe imagini distribuite online, localnicii au salutat prima ninsoare a anului interpretând un dans popular, care în trecut era dansat de războinici pentru a sărbători victoria.

Din cauza condițiilor meteo, drumul care ducea spre zona respectivă a fost închis.

Meteorologii au anunțat noi ninsori în Jebel Al Lawz, precum și pe zonele montane Al Dhahr și Alqan, unde temperaturile au scăzut sub 0°C.

Forțele de ordine au îndemnat turiștii și locuitorii din Tabuk să fie vigilenți din cauza vizibilității scăzute.

In #Tabuk, a spectacular snow sight wrapped the #Saudi Arabian mountain, Jabal Al-Lawz. A rare white scenery holds hope, inspiration, and optimism into the new year. Those who saw the snowfalls didn't miss the chance to capture the moment and share it all over social media. pic.twitter.com/qzsxhdprAw