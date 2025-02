Nicușor Dan, tranșant privind deszăpezirea în București: ”Să demonstreze că nu au primit bani degeaba. S-au raportat stocuri de mii de tone de material antiderapant”

Traficul este îngreunat din cauza zăpezii în București, luni, 17 februarie, fiind a doua zi de ninsoare din iarna aceasta, iar meteorologii anunță că stratul va continua să se depună în următoarele trei zile. În acest context, Nicușor Dan a făcut un apel tranșant către operatorii de salubrizare din toate sectoarele Capitalei să intervină de urgență pe străzile laterale și trotuare.

Mai mult, Nicușor Dan a cerut acestora să demonstreze că nu au încasat bani ”degeaba” și a cerut un raport clar privind materialul antiderapant folosit după ce a sesizat că unele firme au raportat stocuri ce ajung la nivelul miilor de tone.

”Solicit primarilor de sector să mobilizeze operatorii de salubrizare din toate sectoarele Capitalei să intervină de urgență pe străzile laterale și trotuare, mai ales că va ninge până miercuri. Există un “Program de măsuri şi acţiuni pentru deszăpezirea şi combaterea poleiului în Municipiul Bucureşti”, există un regulament în care sunt menționate clar obligațiile operatorilor de deszăpezire. Reamintesc faptul că trebuie degajate cu prioritate arterele cu instituții publice, spitale, instituții de învățământ etc. De câteva zile se vorbește în presă de banii pe care îi primesc de la primăriile de sector firmele de salubrizare/deszăpezire ca taxă de așteptare. Acum ninge, iar aceștia ar trebui să demonstreze că nu au primit bani degeaba. Am văzut că s-au raportat stocuri de mii de tone de material antiderapant, așa că am solicitat firmelor de deszăpezire să raporteze cât material antiderapant au consumat până acum și care e planul de acțiune pentru următoarele zile”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Amenzi pentru firmele care nu-și fac treaba

Nicușor Dan a anunțat, de asemenea, că echipajele Poliției Locale sunt pe teren și vor aplica sancțiuni firmelor de deszăpezire care nu curăță arterele și trotuarele de gheață și zăpadă.

”Echipele ALPAB au curățat aleile principale din parcuri, iar STB raportează că s-a acționat pentru deszăpezirea căilor de rulare ale tramvaielor, iar angajații STB au curățat până acum aproximativ 500 de refugii de tramvai.

De duminică seara, autobuzele nu mai circulă pe calea de rulare a tramvaielor, ci pe carosabil, astfel încât să prevină eventualele dificultăți la frânare cauzate de alunecarea pe șinele de tramvai. Măsura este temporară și va fi valabilă până miercuri, 19 februarie”, a mai scris Nicușor Dan pe Facebook.

