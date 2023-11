Gheața neagră, inamicul șoferilor iarna. Titi Aur: ”Mai periculos este faptul că aderența se schimbă”

Iarna a lovit România în ultimele zile, iar ninsorile și vremea rea au creat haos pe șoselele din țară. Toate acestea creează un mediu cu adevărat periculos pentru șoferi, în special pentru cei începători.

Pilotul de raliuri Titi Aur a oferit câteva sfaturi de care ar trebui să țină cont toți șoferii în anotimpul rece pentru evitarea accidentelor.

"În principal, când vorbim despre mersul cu mașina, trebuie să știm că, iarna, chiar dacă este uscat afară, aderența este mai mică pentru că avem asfaltul rece. Chiar dacă avem cauciucuri de iarna, aderența tot este mai mică decât vara. Desigur, este mai bună decât daca am avea cauciucuri de vară, iarna.

Când vorbim de carosabil ud, cu zăpada, gheață sau polei, aderența este și mai mică. Însă mai periculos este faptul că aderența se schimbă. De exemplu, mergem pe un carosabil umed până la un anumit moment, apoi intrăm pe gheață sau pe polei (gheață neagră) pentru că, din diferite motive, a scăzut temperatura asfaltului.

Asta se întâmplă fie că am ieșit din localitate, unde avem temperatură mai mare decât în afara localității, fie că am trecut dintr-o zonă unde a bătut soarele și asfaltul este mai cald, într-o zonă unde a fost umbră și asfaltul este mai rece, fie că am urcat pe un pod unde poate să fie polei.

Sunt multe motive pe care le putem înșira. Astfel aderența se schimbă de la una bună la una rea și ne poate pune în pericol.

Știind unde se schimbă starea carosabilului, putem anticipa unde ar putea apărea aderența mai mică", a explicat Titi Aur, potrivit Realitatea.