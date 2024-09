Zăpadă de până la 30 cm în Europa. Țările unde a venit deja iarna FOTO VIDEO

În timp ce în România canicula abia s-a încheiat, primele ninsori au sosit în mai multe țări europene. Zonele mai înalte din munții Alpi se laudă deja cu un strat de zăpadă mai mare de 30 de cm, iar alte zone din Europa Centrală se pregătesc pentru inundații grave.

La Passo Gardena, localitate din Alpii italieni, situată la 2.100 de metri altitudine, zăpada a pus deja stăpânire pe întreg peisajul. Ninsorile au ajuns și în Alpii Austriei, la Obertauern, unde stratul de zăpadă a depășit 30 de cm în dimineața zilei de vineri, 13 septembrie.

Turiștii din munții Alpii nu au venit pregătiți pentru schimbarea bruscă a vremii, iar autoritățile i-au rugat să renunțe la drumețiile programate în absența echipamentului corespunzător de iarnă, scrie observatornews.ro.

🚨 Snow today at Passo Gardena, Dolomites - Italy 🇮🇹

A spectacular and unexpected September snowfall, considering that we are technically still in summer ❄️pic.twitter.com/5ub1MucHKD