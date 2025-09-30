Strat de zăpadă de 3 cm în munții Rodnei. S-a intervenit cu material antiderapant pe drumul care leagă județele Maramureș și Suceava FOTO

Odată cu sosirea toamnei, în unele zone montane s-a depus strat de zăpadă, inclusiv Munții Rodnei. Pe lângă ninsori, și ceața domină unele zone la altitudine de peste 1.000. Purtătorul de cuvânt al Instituției Prefectului Județul Maramureș, Dan Bucă, a anunțat marți, 30 septembrie, că drumarii au intervenit și pe DN 18 cu material antiderapant.

Pe DN 18, drumul care face conexiunea între județele Maramureș și Suceava, ceața s-a răspândit pe arii extinse, iar temperaturile au scăzut și sub 0 grade Celsius.

„Pe crestele înalte a nins și s-a depus strat de zăpadă de până la trei centimetri în Munții Rodnei și la stația meteo Iezer. În zona montană înaltă s-a semnalat ceață. Cel mai rece a fost noaptea trecută și în această dimineață la stația meteo Iezer -1 grad Celsius, 0 grade în Pasul Prislop”, a spus Dan Bucă.

Potrivit acestuia, drumarii au intervenit pe DN 18 în Pasul montan Prislop, împrăștiind material antiderapant.

„Angajații Secției de Drumuri Naționale au acționat preventiv cu utilaje și au răspândit cinci tone de material antiderapant pe DN 18, în Pasul Prislop (la 1.400 metri altitudine - n.r.). Nu au fost semnalate probleme în trafic din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, ceață și ninsoare”, a mai precizat Dan Bucă.

Zăpada domină peisajul și la Bâlea Lac, pe Transfăgărășan.

Ninsorile s-au răspândit chiar de luni, 29 septembrie, în zonele montane. Meteorologii avertizează că vremea se răcește din cauza pătrunderii unui aer rece polar dinspre Câmpia Rusă, ca urmare a reorientării curenților atmosferici din sectorul nord-estic.

